Una diputada chaqueña pidió la intervención del Estado por el caso Gusak y denunció violencia institucional

La diputada provincial Pía Cavana reclamó la intervención urgente del Estado en el caso de Nelson Gusak, el joven que permaneció desaparecido durante siete meses y cuyos restos fueron hallados de manera parcial en un descampado de la zona sur de Resistencia.

A través de una publicación en redes sociales, la legisladora sostuvo que la familia atravesó un prolongado proceso de búsqueda sin el acompañamiento necesario de las instituciones y calificó la situación como un caso de abandono estatal y violencia institucional.

Según expresó, durante gran parte de la investigación los familiares debieron sostener por cuenta propia las tareas de búsqueda y los reclamos por respuestas, en un contexto marcado por la incertidumbre y la falta de resultados.

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El reclamo por una respuesta estatal

En su mensaje, Cavana consideró que el caso dejó al descubierto falencias en los mecanismos de actuación ante denuncias de desaparición de personas y cuestionó la ausencia de intervenciones oportunas por parte de distintos organismos.

La diputada pidió que el Estado provincial garantice el esclarecimiento de los hechos, impulse las medidas necesarias para avanzar en la investigación y brinde asistencia integral a la familia.

Además, sostuvo que la falta de respuestas durante los meses en que Nelson permaneció desaparecido profundizó la situación de vulnerabilidad de sus allegados.

Nuevos hallazgos y más cuestionamientos

El pronunciamiento de Cavana se conoció en medio de una nueva controversia vinculada a la causa, luego de que familiares de Gusak denunciaran el hallazgo de más restos óseos en el mismo sector donde en abril habían sido encontrados restos humanos atribuidos al joven.

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Silvia Gusak, madre de Nelson, regresó al predio junto a otros integrantes de la familia y aseguró haber localizado nuevos elementos de interés para la investigación.

"Nosotros encontramos más que los especialistas", afirmó en declaraciones televisivas, al cuestionar los rastrillajes realizados previamente por los organismos encargados de la búsqueda.

La mujer también expresó su preocupación por el rumbo de la causa y por la reciente declaración de incompetencia de la Fiscalía de Derechos Humanos, situación que, según señaló, generó incertidumbre sobre la continuidad de la investigación.

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El reclamo de la familia

Desde el hallazgo de los primeros restos, la familia viene exigiendo una investigación exhaustiva para determinar qué ocurrió con Nelson Gusak y cómo llegó su cuerpo al lugar donde fue encontrado.

Silvia reiteró además sus críticas hacia distintos organismos intervinientes y volvió a manifestar sus sospechas sobre la actuación policial en el caso.

"Que trabajen como profesionales y que investiguen la muerte de mi hijo como corresponde", reclamó, al insistir en la necesidad de esclarecer todas las circunstancias vinculadas al hecho.

Mientras la causa continúa en trámite judicial, persisten los pedidos de la familia para que se profundicen las medidas de prueba y se determinen responsabilidades en torno a la desaparición y muerte del joven.

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Un caso que sigue abierto

La investigación permanece en curso y todavía no existe una conclusión judicial sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de Nelson Gusak.

En ese contexto, el reclamo de los familiares sumó ahora respaldo político con el pronunciamiento de Cavana, quien insistió en que el Estado debe asumir un rol activo para garantizar verdad, justicia y acompañamiento a quienes continúan reclamando respuestas.