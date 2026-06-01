Acusan al pastor detenido por grooming de haber abusado de dos adolescentes y agravan su situación judicial

La causa que mantiene detenido a un pastor evangélico de Barranqueras sumó en los últimos días nuevas denuncias y derivó en una ampliación de la imputación que agrava su situación procesal. El hombre, identificado por sus iniciales H.E.M., de 67 años, ya era investigado por un presunto caso de grooming y ahora también enfrenta acusaciones por supuestos abusos sexuales contra dos adolescentes.

La ampliación fue formalizada el pasado 29 de mayo durante una declaración ampliatoria de imputado. Según la acusación fiscal, el religioso quedó imputado por abuso sexual simple agravado por su condición de ministro de culto respecto de dos adolescentes, además de la causa por grooming que motivó su detención semanas atrás.

Nuevas denuncias incorporadas a la investigación

De acuerdo con la imputación, una de las adolescentes denunció que los hechos habrían ocurrido entre julio y diciembre de 2025 mientras realizaba tareas de limpieza en una vivienda ubicada sobre Pasaje Farías al 1100, en Barranqueras.

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La Fiscalía sostiene que, en ese contexto, el acusado habría realizado tocamientos sin consentimiento y que las conductas denunciadas se habrían reiterado en distintos momentos entre febrero y abril de este año.

Los investigadores consideran que los presuntos hechos se habrían producido aprovechando un vínculo de confianza que existía entre la adolescente y el pastor.

La ampliación de la acusación también incorporó el testimonio de otra menor, de 14 años, quien denunció supuestos episodios similares ocurridos entre enero y abril de 2026 durante actividades religiosas desarrolladas en una iglesia de Barranqueras.

La causa por presunto grooming

La investigación se inició a partir de una denuncia vinculada a una adolescente de 16 años. Según la acusación, durante abril de este año el imputado habría mantenido conversaciones por WhatsApp con la menor, intercambiando mensajes de contenido sexual y proponiendo encuentros personales.

Para la Fiscalía, esos intercambios podrían encuadrarse en el delito de grooming, previsto en el artículo 131 del Código Penal. Fue esa investigación la que derivó en la detención del pastor el pasado 19 de mayo.

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La causa es impulsada por el Equipo Fiscal N° 13 con intervención de la División Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia.

Durante un allanamiento realizado en un domicilio de Pasaje Farías, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos de almacenamiento que continúan siendo analizados mediante pericias informáticas.

Las conclusiones de esos estudios podrían aportar nuevos elementos a la investigación y serán incorporadas al expediente a medida que avancen los análisis técnicos.

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Cómo sigue el expediente

Fuentes judiciales señalaron que la incorporación de las nuevas denuncias modificó el escenario procesal del acusado y fortaleció la investigación en curso. Mientras continúan las medidas de prueba, la Fiscalía evalúa los próximos pasos dentro del expediente. Entre las posibilidades analizadas figura el pedido de prisión preventiva.

La causa permanece en etapa de investigación y, hasta el momento, las acusaciones formuladas contra el imputado no fueron sometidas a juicio ni existe una sentencia firme sobre los hechos denunciados.