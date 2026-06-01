Endeudamiento en Chaco: impulsan una ley para evitar que los bancos descuenten el sueldo antes del vencimiento de la tarjeta

En un contexto marcado por el creciente nivel de endeudamiento de los hogares y las dificultades para llegar a fin de mes, un proyecto presentado en la Cámara de Diputados del Chaco propone establecer nuevos límites a los descuentos automáticos que realizan las entidades financieras sobre cuentas sueldo y haberes previsionales.

La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Atlanto Honcheruk, quien busca impedir que los bancos debiten pagos de tarjetas de crédito antes de la fecha de vencimiento del resumen, una práctica que, según sostiene, afecta la disponibilidad inmediata de los ingresos de trabajadores y jubilados.

La propuesta: más control sobre el dinero acreditado

El proyecto crea el Régimen de Protección de la Disponibilidad de Haberes Acreditados en Cuentas Vinculadas al Pago de Prestaciones Frente a Débitos Automáticos de Tarjeta de Crédito.

Una diputada chaqueña pidió la intervención del Estado por el caso Gusak y denunció violencia institucional

La medida está dirigida a las entidades financieras que administran cuentas donde se depositan salarios, jubilaciones, pensiones y otros beneficios abonados por el Estado provincial.

Uno de los puntos centrales establece que los bancos no podrán efectuar descuentos automáticos de tarjetas de crédito antes del vencimiento, salvo que exista una autorización expresa del cliente, otorgada de manera independiente a otras cláusulas contractuales y con posibilidad de ser revocada en cualquier momento.

Qué opciones tendrían los clientes

La iniciativa también obliga a las entidades financieras a ofrecer distintas alternativas para el pago de los resúmenes de tarjeta.

Entre ellas: no adherir al débito automático, pagar únicamente el monto mínimo y cancelar el total del resumen. Además, el proyecto establece que, si el usuario no realiza ninguna elección, la modalidad predeterminada deberá ser la no adhesión al débito automático.

Veda en el Paraná: qué tramo quedó cerrado a la pesca y qué sanciones prevén para los infractores

El argumento: proteger ingresos de carácter alimentario

En los fundamentos de la propuesta, Honcheruk sostiene que los salarios y prestaciones sociales poseen un carácter esencial y que los descuentos automáticos realizados apenas se acreditan los fondos pueden generar perjuicios económicos para miles de familias.

"El trabajador ve afectada la disponibilidad de su ingreso desde el mismo momento en que se acredita, quedando privado de la posibilidad de administrar sus recursos, atender necesidades básicas o decidir la modalidad de cumplimiento de sus obligaciones", señala el texto presentado en la Legislatura.

Según el legislador, la medida busca garantizar que los titulares de las cuentas mantengan el control sobre sus ingresos y puedan organizar sus gastos sin restricciones impuestas por mecanismos automáticos de cobro.

Los sindicatos docentes correntinos rechazaron el aumento del Gobierno y exigen paritarias

Stop debit y devolución de fondos

Otro aspecto relevante de la iniciativa apunta a fortalecer los mecanismos de "stop debit" y reversión de pagos. De aprobarse la ley, los clientes podrían solicitar la suspensión de un débito programado hasta el día hábil anterior a su ejecución mediante canales presenciales, telefónicos o digitales.

Además, los bancos estarían obligados a restituir los importes descontados cuando el usuario solicite la reversión dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente del Banco Central.

El proyecto contempla sanciones para los bancos que incumplan las disposiciones.Las penalidades incluyen: apercibimientos, multas económicas y restitución inmediata de fondos descontados de manera irregular.

Acusan al pastor detenido por grooming de haber abusado de dos adolescentes y agravan su situación judicial

Asimismo, ante incumplimientos reiterados, la autoridad de aplicación podrá informar la situación al Banco Central de la República Argentina para que adopte las medidas correspondientes dentro de sus facultades regulatorias.

En caso de ser aprobada por la Legislatura, la norma otorgaría un plazo de 30 días para que las entidades financieras adecuen sus sistemas operativos, contratos y procedimientos a las nuevas exigencias.

La iniciativa se suma a una serie de discusiones vinculadas al acceso al crédito y al manejo de los ingresos familiares en un escenario económico complejo.