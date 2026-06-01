Trump afirma que acuerdo con Irán “saldrá bien” pese a nuevos enfrentamientos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las conversaciones con Irán sobre un acuerdo de paz provisional “saldrán bien”, incluso cuando las fuerzas de ambos países volvieron a enfrentarse cerca del estrecho de Ormuz.

Trump dijo el domingo por la noche en una publicación en Truth Social que la constante especulación sobre si aceptará un acuerdo —el que probablemente implicará que ambas partes extiendan su alto al fuego por unos dos meses, Irán reabra el estrecho y EE.UU. levante el bloqueo de puertos iraníes— no ayuda.

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“Es MUCHO más difícil para mí hacer correctamente mi trabajo y negociar cuando los oportunistas políticos siguen ‘parloteando’ negativamente”, dijo Trump. “Que debería moverme más rápido, o más lento, o ir a la guerra, o no ir a la guerra, o lo que sea. Simplemente siéntense y relájense, todo saldrá bien al final”.

Irán acusó a Washington de enviar señales contradictorias y prolongar las negociaciones. Teherán continúa dialogando con Estados Unidos con “desconfianza”, dijo el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei.

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo que la intensificación de las operaciones de Israel en Líbano durante el fin de semana y el bloqueo a los puertos iraníes son “pruebas claras del incumplimiento estadounidense del alto al fuego”, según una publicación en redes sociales. “Toda decisión tiene un precio, y la factura llega. Todo terminará encajando”.

Trump enfrenta presión para poner fin a una guerra que ha impulsado los precios de la energía y es impopular para la mayoría de los estadounidenses. Sin embargo, también debe equilibrar las críticas que probablemente surgirán si Washington descongela miles de millones de dólares en fondos iraníes, como exige Teherán.

Irán también quiere controlar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo y gas natural licuado. Sostiene que tanto Irán como Omán tienen derecho a ejercer soberanía sobre el paso marítimo y que las regulaciones impuestas durante la guerra seguirán vigentes.

“Sin duda será duro, complejo y difícil, y habrá críticas y presión contra nosotros, pero seguiremos adelante con su implementación y, naturalmente, no retrocederemos”, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, en una entrevista con la televisión estatal. “Estos acuerdos no son temporales”.

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Las tensiones siguen siendo elevadas y Estados Unidos atacó durante el fin de semana radares iraníes y centros de mando y control. El Ejército estadounidense dijo que se trató de una respuesta “mesurada” a “acciones agresivas iraníes”, incluida la destrucción de un dron sobre aguas internacionales.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó una base aérea en represalia, informó la agencia semioficial Fars, sin identificar su ubicación. El lunes por la mañana, Kuwait dijo que sus defensas aéreas respondían a “ataques hostiles con misiles y drones”.

Tres misiles balísticos tuvieron como objetivo la base aérea Ali Al-Salem en Kuwait y fueron interceptados, según una persona familiarizada con los hechos.

Los enfrentamientos son los más recientes de una serie de escaramuzas registradas durante la última semana. Ninguno ha descarrilado las conversaciones entre Washington y Teherán. La agencia semioficial Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria, informó el domingo que ambas partes siguen proponiendo modificaciones a un borrador de acuerdo, aunque advirtió que no existe garantía de que alcancen un pacto.

Los precios del petróleo subieron el lunes, con el Brent avanzando 3,4% hasta US$94,17 por barril. El indicador cayó más de 11% la semana pasada, ya que los operadores se mostraron cada vez más optimistas sobre la posibilidad de un acuerdo y de evitar un retorno a una guerra total.

La publicación de Trump sobre las negociaciones fue la primera desde una reunión celebrada el viernes en la Sala de Situación de la Casa Blanca, en la que afirmó que tomaría una “decisión final”. Sin embargo, optó por esperar mientras ambas partes siguen negociando detalles relacionados con las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido y la reapertura de la vía marítima de Ormuz, que probablemente deberá ser desminada primero.

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Irán sostiene que cualquier acuerdo con Estados Unidos debe aplicarse a todos los conflictos en la región, incluido Líbano, donde Hezbolá, respaldado por Teherán, e Israel libran una guerra paralela.

Israel profundizó su invasión del país árabe y capturó durante el fin de semana el castillo de Beaufort, de la época de las Cruzadas, mientras Hezbolá intensificó sus ataques contra el norte de Israel. El Ejército israelí dijo que el grupo disparó más de 300 proyectiles contra sus tropas en Líbano y contra el norte de Israel durante el fin de semana.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para impulsar una nueva iniciativa de alto al fuego, según un periodista de Axios que citó a un funcionario estadounidense no identificado. La propuesta contempla, como primer paso, que Hezbolá detenga todos los ataques contra Israel y que Israel se abstenga de intensificar sus operaciones en Beirut.

Israel no forma parte de las conversaciones entre Estados Unidos y la República Islámica, y no está claro si aceptará detener su campaña en Líbano en caso de que la guerra con Irán se resuelva.

El sábado, la televisión estatal iraní informó sobre la existencia de un nuevo borrador de acuerdo que otorgaría a la República Islámica “autoridad exclusiva para determinar la naturaleza de las embarcaciones en tránsito” por Ormuz, una exigencia que difícilmente será aceptada por Estados Unidos.

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El borrador también señala que Estados Unidos se comprometería a otorgar a Irán acceso a US$12.000 millones en fondos congelados dentro de un plazo de 60 días, que serían transferidos directamente a bancos iraníes sin restricciones, según la televisión estatal. El documento fue descrito como “no oficial” y “no finalizado”.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre el informe.

GZ