Milei, go home: el presidente fue invitado oficialmente a celebrar el 4 de julio en Estados Unidos

El presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia, que se conmemora el próximo 4 de julio. Según confirmaron fuentes de la Quinta de Olivos, la primera escala de la gira será la ciudad de Nueva York.

“El viaje se va a hacer”, confirmaron fuentes cercanas. Los rumores sobre la visita ya habían comenzado a circular, pero fue recién esta mañana, en el marco de la reunión del presidente con el embajador de Estados Unidos en Argentina, cuando terminó de ratificarse la información.

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Además, no se descarta que Milei recorra algunas ciudades, además de Nueva York, donde arribaría inicialmente. “De ahí se irá moviendo”, aclaró una fuente de Presidencia a Infobae.

El aniversario de Estados Unidos no es uno más. Este año se cumplen 250 años de la Declaración de la Independencia de 1776. En el contexto de esos festejos, funcionarios vinculados a la Casa Blanca impulsan incluso la creación de un billete de 250 dólares con la cara de Donald Trump, lo que supondría la primera aparición de una persona viva en una moneda estadounidense en más de 150 años.

La administración Trump destacó las reformas de Milei y fortaleció el vínculo bilateral

La participación de Milei en las celebraciones del 4 de julio coincidirá con el desarrollo del Mundial 2026, aunque el Presidente ya confirmó que no tiene previsto asistir a ningún partido de la Selección argentina.

Este viaje sería la visita número 18 de Javier Milei a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia en 2023.

El mandatario sostiene que sus frecuentes viajes a Estados Unidos forman parte del alineamiento estratégico de su gestión con esa potencia y apuntan, además, a fortalecer la proyección internacional de su gobierno ante potenciales inversores extranjeros. Incluso en momentos de fuerte tensión política interna, Milei mantuvo una agenda constante de visitas al país norteamericano, tanto para actividades oficiales como para participar de eventos organizados por fuera del ámbito institucional.

La sintonía entre ambas administraciones también se refleja en otros frentes. A fines de abril, Milei participó del ejercicio naval Passex 2026 frente a las costas de Mar del Plata, donde abordó el portaaviones nuclear estadounidense USS Nimitz.

En paralelo, funcionarios de primera y segunda línea del Gobierno profundizaron contactos con autoridades norteamericanas. Uno de los casos más relevantes fue el del titular de la SIDE, Cristian Auguadra, quien en marzo mantuvo una reunión en Langley con el director de la CIA, John Ratcliffe.

RG