El gigante tecnológico Meta implementó un giro significativo en su modelo de negocios tradicional al lanzar de forma oficial planes de suscripción de pago para sus tres principales plataformas a nivel global. La directora de productos de la compañía, Naomi Gleit, fue la encargada de anunciar a través de un video en su cuenta de Instagram el nacimiento de Facebook Plus, Instagram Plus y WhatsApp Plus. Esta estrategia representa un esfuerzo directo de la empresa de redes sociales para diversificar sus fuentes de financiamiento más allá de los ingresos generados por la publicidad convencional, adelantando además que ya se encuentran en fase de desarrollo futuros planes específicos para cuentas corporativas, creadores de contenido y herramientas basadas en inteligencia artificial.

La decisión de incorporar estas alternativas de pago se produce en un contexto de fuerte escrutinio por parte de los inversionistas debido a los enormes desembolsos financieros que la firma viene realizando en materia de inteligencia artificial. Para el presente año, Meta ha proyectado un gasto de capital estimado entre los 125.000 y los 145.000 millones de dólares, destinados principalmente a la expansión y equipamiento de sus centros de datos de IA. A pesar de las dudas iniciales del mercado, la respuesta inmediata de Wall Street ante la diversificación comercial fue sumamente positiva, provocando que las acciones de la compañía experimenten una suba de casi el 3% inmediatamente después de conocerse la noticia.

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Precios y funciones exclusivas de las nuevas plataformas

De acuerdo con las filtraciones y reportes de la prensa especializada, los abonos mensuales mantendrán tarifas diferenciadas según la aplicación seleccionada por los usuarios. Los planes de Instagram Plus y Facebook Plus tendrán un costo fijado en 3,99 dólares al mes, mientras que la suscripción para la plataforma de mensajería WhatsApp Plus se comercializará por un valor de 2,99 dólares mensuales. Aunque la empresa ya poseía un antecedente en el año 2023, cuando introdujo versiones pagas y libres de anuncios en Europa para adecuarse a las estrictas normativas de protección de datos de la Unión Europea, esta nueva etapa busca ofrecer herramientas de valor agregado y personalización que justifiquen el desembolso de los internautas en todo el mundo.

Los planes de Instagram Plus y Facebook Plus tendrán un costo fijado en 3,99 dólares al mes, mientras que la suscripción de WhatsApp Plus se comercializará por un valor de 2,99 dólares mensuales.

En el caso de Instagram Plus y Facebook Plus, los usuarios que opten por abonar la cuota mensual accederán a un paquete de funciones adicionales orientadas a la optimización de sus perfiles. Entre las herramientas confirmadas se destacan sistemas avanzados de analíticas web, estadísticas detalladas sobre las reproducciones de las historias, algoritmos que permiten un mayor alcance orgánico de la audiencia y diversas opciones estéticas para la personalización de la cuenta.

Por su parte, la propuesta de valor para WhatsApp Plus estará enfocada casi con exclusividad en la experiencia de diseño y la identidad visual dentro del chat, ofreciendo a sus suscriptores stickers premium exclusivos, la posibilidad de configurar tonos de llamada totalmente personalizados y una amplia gama de temas para modificar la interfaz general de la aplicación.

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Meta One: la consolidación del ecosistema digital

La llegada de los servicios Plus no representa el límite de los planes de suscripción de la firma tecnológica a mediano plazo. Durante la presentación oficial del proyecto, Naomi Gleit manifestó que la meta final de la corporación es unificar y simplificar la experiencia del usuario de cara al futuro. Con este propósito en mente, Meta pretende eventualmente consolidar todas estas distintas ofertas individuales de pago bajo una única marca global que pasará a denominarse Meta One, permitiendo que los clientes gestionen de forma centralizada sus beneficios premium en todo el ecosistema de aplicaciones de la empresa.

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