YouTube anuncia que marcará automáticamente el contenido generado por inteligencia artificial

YouTube pronto detectará el contenido generado por inteligencia artificial de forma automática, y señalará esta información de forma visible. Así lo anunció este miércoles la empresa en su blog.

Esta medida revoca una política anterior, que se basaba en que los creadores de videos informaran por sí mismos si habían utilizado herramientas de IA generativa. "Si un creador no especifica si ha utilizado IA o no, pero nuestros sistemas detectan un uso significativo de IA fotorrealista, ahora aplicaremos automáticamente una etiqueta", se explica en el posteo.

El nuevo etiquetado de YouTube busca hacer más sencilla y rápida la discriminación entre filmaciones con personas y contenido generado por inteligencia artificial.

Las últimas medidas de la plataforma de video en materia de IA generativa se remontan a 2024, cuando solicitó a los creadores que señalaran el contenido en el que hubieran utilizado esta tecnología. Desde entonces se han producido grandes avances en la producción de imágenes y videos fotorrealistas, con modelos de IA ampliamente disponibles, como Veo 3.1 de Google y Seedance de Bytedance, la empresa matriz de TikTok.

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Los creadores podrán impugnar las nuevas etiquetas si consideran que su contenido ha sido etiquetado injustamente como IA, según ha indicado YouTube.

La plataforma ha añadido que las etiquetas no tendrán ningún impacto en su algoritmo de recomendación de vídeos a los usuarios.

Muchos espacios en línea están inundados de imágenes, videos o audios generados por IA, que cada vez son más difíciles de distinguir de las creaciones humanas a medida que las herramientas se vuelven más capaces. Entre otras plataformas y redes sociales que han introducido recientemente el etiquetado automático de contenidos generados por IA se encuentra la plataforma de streaming musical Spotify.

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