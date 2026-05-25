Qué televisores y celulares se quedarán sin Netflix a partir del 1 de junio de 2026

El avance de las actualizaciones digitales vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la obsolescencia programada. A partir del 1 de junio de 2026, Netflix interrumpirá de manera definitiva el soporte de su aplicación nativa para una amplia gama de televisores inteligentes y dispositivos móviles fabricados, en su mayoría, antes de 2015. A partir de esa fecha, los usuarios que posean los modelos afectados no podrán abrir, descargar ni actualizar la aplicación, perdiendo por completo el acceso a sus catálogos de películas y series.

Desde la empresa de streaming explicaron que la medida responde a cuestiones estrictamente técnicas. La plataforma incorpora de forma constante mejoras en la interfaz, optimizaciones de seguridad y nuevas funciones que exigen sistemas operativos modernos y capacidades de procesamiento que los procesadores antiguos ya no pueden ejecutar de manera eficiente ni segura. Mientras que los equipos lanzados a partir de 2016 continuarán funcionando sin restricciones, un extenso listado de marcas líderes quedará excluido del sistema.

Qué televisores y celulares dejarán de ser compatibles con la aplicación de Netflix

La pérdida de compatibilidad afectará a diversas líneas de Smart TV de marcas masivas que no reciben actualizaciones de software por parte de sus fabricantes desde hace varios años. Los modelos de televisores confirmados en la lista oficial son:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Apple: Dispositivos Apple TV de primera, segunda y tercera generación.

LG: Pantallas pertenecientes a las series Infinia LX9500 y Nano LED LM9600.

Panasonic: Modelos AX900, VT50, VIERA TC-P50VT25 y equipos de prestaciones similares.

Sony: Televisores de la gama Bravia correspondientes a las líneas KDL, XBR y W95.

Netflix confirmó que la sexta temporada de Emily en París será la última y trasladó su rodaje a Grecia

El corte también alcanza a los teléfonos móviles

La reestructuración técnica de Netflix no se limitará a las pantallas del hogar; también afectará a los smartphones antiguos que no tengan la capacidad de actualizarse a los sistemas operativos iOS 18.0 o Android 9.0.

Modelos de iPhone excluidos: iPhone X, iPhone 8 y 8 Plus, iPhone 7 y 7 Plus, iPhone 6s y 6s Plus, e iPhone SE de primera generación (junto a todos los lanzamientos anteriores).

Modelos de Android excluidos: Dispositivos que no logren migrar a la versión 9.0, tales como el Samsung Galaxy S8 y Galaxy S7, Huawei P10 y Mate 9, LG G6 y G5, Sony Xperia XZ1 y terminales lanzados antes de 2018.

Cómo saber si Netflix dejará de ser compatible con tu televisor

Para constatar de forma sencilla si un Smart TV quedará obsoleto frente a la aplicación, el usuario debe realizar una verificación básica dentro de la interfaz del equipo:

Comprobación en menú: Verificar si el ícono de la plataforma de streaming figura en el menú principal o dentro de las tiendas oficiales del televisor (como LG Content Store, Samsung Smart Hub o Google Play).

Falla de descarga: Si el ícono desapareció por completo o la tienda arroja un mensaje de error que impide la descarga o actualización, significa que el televisor forma parte de los modelos que perderán el soporte definitivo.

En caso de dudas con equipos adquiridos con anterioridad a 2015, se recomienda consultar el centro de ayuda en el sitio web oficial de Netflix.

Netflix apuesta por “Lejos”, la atrapante miniserie sobre el histórico lanzamiento de la NASA hacia Marte

Qué opciones hay para seguir usando Netflix en un televisor antiguo

Perder la aplicación nativa del televisor no significa que el usuario deba descartar la pantalla y comprar una nueva. Existen alternativas económicas y prácticas en el mercado para actualizar el equipo mediante hardware externo:

Dispositivos de streaming por HDMI: La solución más efectiva consiste en adquirir reproductores externos como el Amazon Fire TV, Apple TV, Google Chromecast o dispositivos Roku . Estos aparatos se conectan de forma directa al puerto HDMI del televisor antiguo y, mediante la conexión a la red WiFi del hogar, asumen el procesamiento del contenido.

Ventajas del sistema externo: Al utilizar el sistema operativo del reproductor (el cual recibe actualizaciones frecuentes de seguridad), el usuario no solo puede descargar y ejecutar Netflix con normalidad, sino que accede a un entorno digital más veloz y compatible con cientos de otras plataformas de entretenimiento actuales.

API / EM