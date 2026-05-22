Primer vistazo a la secuela de Peaky Blinders: Charlie Heaton se convierte en el hijo de Tommy Shelby

El universo de los gánsteres de Birmingham se prepara para abrir un nuevo capítulo centrado en el relevo generacional. Se conoció la primera imagen oficial de Charlie Heaton en el set de filmación de la secuela de Peaky Blinders. El actor británico, mundialmente reconocido por interpretar a Jonathan Byers en el éxito de Netflix Stranger Things, dejará atrás la estética ochentera para sumergirse de lleno en la década de 1950 bajo la piel de un Charles Shelby adulto, el hijo del icónico Tommy Shelby.

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La trama y el conflicto de la nueva generación

La producción se estructurará como una miniserie de seis episodios y pondrá su foco principal en los herederos de la dinastía criminal. La historia se sitúa temporalmente después de los acontecimientos de la reciente película derivada de la franquicia, El hombre inmortal, producción que marcó la despedida de Cillian Murphy en su rol de patriarca de la familia.

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Junto a Heaton, el actor Jamie Bell asumirá un rol protagónico interpretando a Duke Shelby, el hermanastro de Charles (un personaje que en el largometraje previo estuvo a cargo de Barry Keoghan). De acuerdo con la sinopsis oficial de este nuevo envío, el conflicto central girará en torno a la distancia y el choque de estilos de vida entre ambos herederos:

"Tras librar una guerra violenta, gran parte de ella tras las líneas enemigas, Charles Shelby ahora busca la normalidad. No ha visto a su hermanastro Duke en años. Charles rompió todo vínculo con la banda de los Peaky Blinders y con el estilo de vida hedonista de los Shelby. Pero, ¿acaso se puede escapar alguna vez de la propia sangre?".

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Ambientación histórica y elenco confirmado

El rodaje de la serie se está llevando a cabo en la ciudad de Birmingham. El contexto histórico se ubicará exactamente una década después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, un período crítico en el que las tareas de reconstrucción de la ciudad comienzan a cobrar un impulso definitivo.

Además de los roles principales de Heaton y Bell, el elenco de la producción sumó a figuras destacadas de la escena internacional, entre las que se encuentran:

Jessica Brown Findlay (Silo).

Lashana Lynch (El día del chacal).

Lucy Karczewski (Stereophonic).

La miniserie cuenta nuevamente con la creación y los guiones de Steven Knight, bajo la producción de las compañías británicas Kudos y Garrison Drama (pertenecientes al grupo Banijay). Aunque la fecha oficial de estreno global todavía no fue definida por la producción, se confirmó que en el Reino Unido se emitirá a través de las señales BBC One y BBC iPlayer, mientras que en el resto del mundo su distribución exclusiva estará a cargo de la plataforma Netflix.

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