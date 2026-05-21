La plataforma de streaming Netflix anunció el estreno de RAFA, una nueva serie documental centrada en la vida y la trayectoria de Rafael Nadal, una de las figuras más influyentes en la historia del tenis. La producción llegará a nivel global el 29 de mayo y propone un recorrido integral por su carrera, con foco en su costado más humano, el impacto de las lesiones y el proceso que lo llevó a retirarse del circuito ATP.

La docuserie está compuesta por cuatro episodios y fue rodada durante el último año competitivo del tenista, en 2024, cuando intentaba regresar a las canchas tras un largo período fuera por lesión. Según adelantó la plataforma, el relato combina archivo inédito, con un seguimiento personal y testimonios de su entorno más cercano, desde su infancia hasta su despedida definitiva del tenis profesional.

El primer adelanto, difundido por Netflix, muestra momentos clave de su vida deportiva y familiar, incluyendo su regreso a la competencia en enero de 2024 como número 652 del ranking mundial, luego de un año sin actividad. El material destaca su capacidad de resiliencia y el desgaste físico y emocional acumulado tras más de dos décadas en la élite.

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Dirigida por Zach Heinzerling y producida por Skydance Sports, la serie propone “mirar su carrera desde dentro” y construir un retrato íntimo de una figura que marcó a generaciones de aficionados, más allá de los títulos y los récords.

Un retrato íntimo más allá de los trofeos: cómo es la serie de Rafa Nadal

La serie documental plantea desde el inicio una mirada centrada en la dimensión personal de Nadal. El recorrido comienza con sus primeros pasos en el tenis, cuando tenía apenas tres años, y avanza hasta su última temporada en el circuito profesional. El foco no está puesto únicamente en sus victorias, sino también en las dudas, el dolor y la presión constante de competir al máximo nivel durante más de 20 años.

Netflix define a Rafa como “un retrato íntimo y profundamente humano”, con acceso directo al deportista, su familia y su círculo más cercano. La intención es mostrar qué había detrás de la imagen pública del campeón: un competidor feroz, pero también un atleta atravesado por lesiones recurrentes, sacrificios personales y exigencias físicas extremas.

Rafael Nadal cerró su carrera profesional en 2024 con 22 títulos de Grand Slam.

En el adelanto de la serie, el propio Nadal resume ese espíritu al afirmar: "Siempre me han motivado las ganas de seguir luchando", una frase que sintetiza la lógica que sostuvo su carrera, incluso en los momentos más adversos. El documental no esquiva el desgaste ni el impacto que tuvo el dolor constante en su día a día.

La producción también registra episodios especialmente duros vinculados a su estado físico. En uno de los pasajes más sensibles, Nadal recuerda el momento en que debió aceptar sus límites: "Le dije: ‘Toni, lo siento, pero no puedo más’. Estaba continuamente con dolor", confiesa en referencia a su histórico entrenador y tío, Toni Nadal.

Archivo inédito, grandes rivales y el final de una era

Uno de los principales atractivos de Rafa es la participación de figuras clave del tenis mundial. A lo largo de los episodios aparecen testimonios de Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, quienes aportan contexto histórico y deportivo a una de las rivalidades más importantes del tenis moderno.

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Estas voces no funcionan solo como un recurso promocional, sino como una forma de dimensionar el legado de Nadal desde la mirada de sus grandes competidores. Sus reflexiones ayudan a construir una lectura más amplia de su impacto en el deporte y del nivel de exigencia que marcó su carrera.

El documental también se apoya en un valioso archivo audiovisual nunca antes visto. Netflix adelantó que el material incluye imágenes inéditas de entrenamientos, recuperaciones físicas y momentos familiares, lo que refuerza la idea de exclusividad y diferencia a la serie de otros contenidos ya existentes sobre el tenista.

La docuserie muestra tanto la vida profesional como familiar de Rafael Nadal.

Otro eje central es el seguimiento de su último año en el circuito ATP, un período atravesado por la incertidumbre, la rehabilitación y la decisión final de retirarse. Nadal explica que el proyecto se filmó mientras aún intentaba recuperarse: "El documental fue rodado durante mi última temporada, cuando estaba todavía en activo e intentaba recuperarme de una lesión, de una operación en la cadera".

Ese proceso quedó registrado sin filtros. "No lo conseguí. Intenté competir, pero no pude recuperarme al 100%. Todo ese proceso quedó registrado: las dudas, la incertidumbre y, después, la aceptación de la situación", relata el extenista, que cerró su carrera profesional en 2024 con 22 títulos de Grand Slam.

El tráiler de RAFA, la docuserie sobre Rafael Nadal

RV/LT