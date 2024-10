Rafael Nadal anunció su retiro: a cuánto asciende su fortuna tras dos décadas de carrera

Este 10 de octubre quedará marcado en la historia del tenis profesional por el anuncio del retiro de Rafael Nadal, quien a sus 38 años se despedirá en el marco de la Copa Davis que se disputará en Málaga.

En sus dos décadas de actividad, el tenista español obtuvo 22 títulos de Grand Slam: 14 en Roland Garros (2005-2008, 2010-2014, 2017-2020 y 2022), 2 en Wimbledon (2008 y 2020), 2 en Australia (2009 y 2022, en duro) y 4 US Open (2010, 2013, 2017 y 2019).

Fuera de los torneos de Grand Slam, Nadal ganó 92 torneos ATP, 5 Copa Davis y doble campeón olímpico (en individuales y en dobles). Además, fue número 1 mundial durante 209 semanas (el sexto en la clasificación histórica), según AFP.

La historia del "Tío Tony", el entrenador y mentor que formó la carrera de Rafael Nadal

Además de títulos, Nadal también acumuló ingresos en su fenomenal carrera deportiva, que ascienden a 135 millones de dólares en premios, sin contar sus ingresos publicitarios y patrocinadores.

El patrimonio neto de Nadal se calcula en más de 300 millones de dólares. En 2024, se ubicó como el sexto tenista mejor pagado del mundo, con 23,2 millones de dólares, repartidos en 0,3 millones en premios y 22,9 millones fuera de la cancha, según Forbes.

Las inversiones de Rafael Nadal

Nadal tiene inversiones repartidas en varias áreas. En la deportiva, es la imagen de complejos deportivo-turísticos y la escuela de tenis -conocida como la Rafa Nadal Academy by Movistar o Rafa Nadal Sports Centre- en Manacor.

Además de su carrera deportiva, Nadal tiene la empresa hotelera en expansión Zel Hotels, que empezó a operar el año pasado. En los próximos 5 años el grupo prevé una apertura de 20 hoteles, con un foco al turismo de ocio premium.

Por otra parte, a través Aspemir SL, posee una cartera inmobiliaria con 18 inmuebles valorados en 26 millones (2021), algunos en zonas cotizadas en Madrid y Barcelona, aunque la mayoría están repartidos por la isla de Mallorca. La tercera son sus (modestas) inversiones en energías renovables, siempre en colaboración con la familia Mascaró Gomila, con siete empresas.

Nadal también es productor de series de Netflix como “Soy Georgina” y “Tamara Falcó”, a través de su participación en Mabel Capital (33%), la firma socia de los restaurantes Tatel y la inmobiliaria de lujo Mabel.

El barco de lujo de Rafael Nadal

Entre sus posesiones, se destaca su barco adquirido en 2020, valorado en 5,5 millones de euros, que fue galardonado en la categoría Best Cat de los premios Best of The Best que otorga la revista de lujo norteamericana Robb Report.

Con una capacidad para 8 invitados, la embarcación tiene 23,95 metros de eslora y 12 metros de manga. Cuenta con 4 cabinas, un casco de estribor con una suite, uno de los camarotes de invitados del yate y los cuartos de la tripulación.

Además, el camarote principal tiene un vestidor, un sofá, un televisor de techo abatible sobre la cama doble y un balcón privado desplegable, según detallan las características del fabricante Sunreef Power.

