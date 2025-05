A pesar de la suba “gradual” que prevé Moody’s, la Argentina recién volvería a los mercados en 2026

Si bien la Argentina podría notar una mejora en su nota sobre el pago de sus deudas, será a un ritmo menor de lo esperado y la entrada a los mercados internacionales de crédito recién llegaría a principios de 2026, según la calificadora de riesgo Moody’s, que realizó este martes el Inside Latam Argentina 2025. Jaime Reusche, vicepresidente de la firma y analista principal, sostuvo que “es posible un nuevo aumento, pero va a ser bastante gradual”, a su vez que advirtió que el país mantiene un déficit estructural en su balanza de pagos”.

La última calificación que arrojó la calificadora crediticia para la Argentina fue en enero de este año y pasó de CA a CAA3. Hacia adelante, el país todavía se encuentra lejos de lograr el grado de inversión, pero “se mantiene con perspectiva positiva” debido al plano fiscal, señaló Reusche. Sin embargo, para el analista, la mejora en la calificación irá despacio debido a que falta el ajuste externo.

A su vez, el vicepresidente de la firma de calificadora crediticia remarcó que la memoria del mercado sobre el país es negativa. “¿Por qué es gradual? Nos mantenemos empeñados en la memoria, por eso nos movemos lentos. Nos acordamos que la flotación cambiaria se implementó en varias ocasiones, los primeros días comienza apreciándose y en algunos días toca la banda superior”. Aunque luego dijo que esta vez “hay mayor probabilidad de mantenerse” por el logro fiscal.

La calificadora de riesgos Moody's aumentó la nota crediticia de Argentina

"A pesar del equilibrio fiscal actual, los antecedentes juegan en contra y limitan la velocidad de mejora de la calificación", advirtió el especialista. También subrayó que hubo 22 programas entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y “ninguno terminó bien”. “Esta será la vigésimo tercera, la vencida”, ironizó. Pero el especialista sostuvo que recurrir al Fondo fue “más saludable” que recurrir a los mercados de capitales internacionales, algo que recién podría ocurrir para Argentina a principios del año que viene.

Reusche comentó que persisten "debilidades estructurales en la calidad institucional". Entre las cuales destaca la “debilidad en las instituciones gubernamentales” y en las instituciones económicas”. "Argentina tiene uno de los peores historiales de deuda soberana: nueve defaults oficiales, o diez si se incluye el canje de 2023. Aunque el Gobierno actual no fue responsable del último incumplimiento, el pasado pesa en la calificación", expresó el vicepresidente de Moody’s Argentina.

Por otro lado, Reusche sostuvo que se mantienen “cautos” respecto al futuro y señaló que evaúan “cómo sigue la economía”, con condiciones prácticamente sin cepo, algo que “no tenían contemplado en su escenario base”.

Riesgos: la cuenta externa

“El ajuste pendiente es el externo”, advirtió Reusche, al señalar que las finanzas externas es el gran riesgo de esta fase del programa económico del Gobierno.

"Si se analiza la balanza comercial de Argentina: en 2021 hubo superávit que sostenía las cuentas externas; en 2022, ese superávit se redujo; en 2023, el panorama fue catastrófico, con una sangría de reservas atribuible, en parte, a la sequía; esta se corrigió en 2024, lo que suscitó una balanza más superavitaria que ayudó al ajuste. Sin embargo, pese a ese ajuste y al ingreso de USD 20.000 millones por parte del blanqueo, se perdieron reservas en 2024, lo que evidencia que un superávit comercial no es suficiente por sí solo", aseguró.

Tipo de cambio

En cuanto al valor del dólar, Reusche señaló en conferencia de prensa que “está buscando un equilibrio”, debido a que es un “tipo de cambio más flexible”, pero advirtió que "encontrar ese punto va ser difícil” en los próximos meses, a raíz de que existen “bastantes flujos entrando al país", entre los que señaló a los "flujos de financiamiento por FMI" y de "otros organismos bilaterales, como el BID"; además de destacar la "licuación de cosecha que va traer bastantes dólares”. “Después de julio la balanza de pagos se revierte un poco y el flujo ya no será tan positivo. Eso para nosotros va ser muy crítico para entender hacia dónde va a gravitar el peso en cuanto al tipo de cambio de equilibrio”, añadió el vicepresidente de Moody’s Argentina.

“Por lo pronto vemos un tipo de cambio que si le está quitando algo de competitividad al mercado local, pero entendiendo que esta es una economía que no es una productora principalmente de manufactura, sino de commodities y materias primas. Es decir, el tipo de cambio es una preocupación, pero el nivel exacto del tipo de cambio no es una preocupación como si fuese una economía más manufacturera, como por ejemplo México, que tiene base manufacturera más importante en sus exportaciones. Entonces, es una preocupación, pero no tanto”, agregó el analista.

Elecciones

Por otro lado, Reusche también se refirió a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en octubre. En ese sentido, descreyó “que se suelte el tema del gasto por el tema electoral” debido al “compromiso del Gobierno con el superávit fiscal”.

“En realidad el tema electoral va servir como un termómetro. Sabemos que el Gobierno es muy probable que aumente su participación en el Congreso, (pero) la pregunta es qué tanto va ser ese aumento, qué tan positivo puede ser para la agenda política del gobierno, (y) la agenda de reformas”, dijo el analista, y continuó: “También va ser un termómetro para saber cómo ve la población este ajuste y para medir qué tanto el ciudadano de a pie está apoyando al Gobierno”.

Las proyecciones de Moody’s

Moody’s proyecta que este año Argentina crecerá el 4%, una estimación algo más conservadora que el mercado, que espera un 5% de incremento del PBI en comparación con el 2024 que, cabe recordar, deja un arrastre estadístico para 2025 en torno al 2%. Sin embargo, desde la calificadora de riesgo aclaran que es probable que revisen al alza ese pronóstico, dependiendo de cómo se desarrolle la demanda de importaciones que puede pegar en la balanza.

Por último, la calificador crediticia aventuró que la inflación cerraría el año alrededor del 30%, aunque es probable que después “ajusten un poco a la baja”.

GM-AM