El FMI apuesta a Milei porque su fracaso es también el suyo

Haber vuelto al Fondo Monetario Internacional da muestras de que el plan económico de Javier Milei ha fallado. Un plan de ajuste clásico, sin inversiones ni programa productivo, es un callejón sin salida para Argentina. Sabido es que sin dólares genuinos ni una matriz productiva que los genere, el fracaso de la economía argentina se repite como el castigo a Sísifo, ese personaje mitológico que empujaba una piedra cuesta arriba por una montaña y que antes de llegar a la cima, volvía a rodar hacia abajo. Muy penosamente, más tarde o más temprano se manifestará el estertor que anticipa el coma de esta economía mileísta que padecerán varias generaciones de millones de argentinos.

Las autoridades del Fondo y sus técnicos son conscientes de ello y del efecto dominó que generaría en el organismo, el Edificio, que lo llaman ellos. Las desacertadas declaraciones de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, haciendo un expreso llamado a votar a Milei, son la manifestación de eso: un ruidoso pedido de autosalvación. Sus declaraciones, que son repudiables y de una gravedad inusitada, significan una clara violación a nuestra soberanía política y una vulneración a nuestra democracia.

Todos y todas las argentinas debemos estar al tanto de lo sucedido. Este es un “préstamo político”, por no decir un aporte de campaña al igual que lo fue en 2018. Y del mismo modo que con el macrismo, el FMI necesita que a este gobierno le vaya bien para poder cobrar el préstamo más grande que el organismo tiene vigente, aún con desacuerdo de algunos de sus miembros por ser considerado un crédito “impagable”.

Está claro que solo se puede cumplir semejante compromiso –un paquete total de US$ 65 mil millones– a fuerza de un ajuste brutal en los salarios, jubilaciones, prestaciones de salud, educación, ciencia, tecnología y obra pública; en definitiva, la continuidad de este modelo de exclusión y especulación financiera. Desde 2018 hemos pagado US$ 12 mil millones de intereses; hasta 2030 pagaremos US$ 18 mil millones de intereses adicionales. Una suma enorme de dólares que no se invertirán para que Argentina genere esa matriz productiva que cree puestos de trabajo y exportaciones, que redunden en progreso de las familias argentinas. Para el FMI, Argentina es un negocio que no puede fallar.

Mientras tanto, el gobierno celebra el refuerzo de reservas y sus mejores chances de llegar a octubre. El problema es el mediano y el largo plazo, por la estructura de vencimientos que tenemos, pero sobre todo por la pérdida de soberanía que implica. Una vez con el Fondo, las reglas son las del FMI.

Ese hecho, imprime mayor dramatismo a la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos. El Gobierno le ha mentido a la gente cuando aseguró que el ajuste fiscal evitaba la inflación y el endeudamiento. Está a la vista que no ocurrieron ninguna de las dos: caímos de nuevo en el FMI y hay rebrote inflacionario.

Y la crisis no será solo de deuda, o solo económica. Será una crisis de sostenibilidad de vida de los y las argentinas. Mitigar esa tragedia sólo es posible planificando la Argentina que queremos: con una matriz diversificada y compleja, eminentemente federal, que genere nuevos puestos de trabajo y sea competitiva a nivel mundial; con un Estado que deje de ser 2.0 para pasar a ser un Estado innovativo y sofisticado para su gente, complejo y multifacético. Sin al menos estos elementos, dialogados y consensuados estratégicamente, será muy difícil para las familias argentinas concretar el sueño del progreso y de la movilidad ascendente.

* Ministra de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, expresidenta del Banco Nación y exministra de Economía de la Nación.