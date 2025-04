Para cumplir con el FMI, el Banco Nación busca un lugar entre los privados y se aleja de la banca pública

El Banco Nación pegó el portazo de Abappra, la entidad que nuclea a las entidades financieras estatales, con el fin de desprenderse de todo vínculo público. Una maniobra con una excusa política que aceleró el plan de privatización que quiere el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que lleva adelante su titular, Daniel Tillard, con la intención de internacionalizar la empresa sin el ruido de los vaivenes de la gestión.

La salida fue sorpresiva y estuvo envuelta en misterio. Ni en el BNA, ni en la cámara de la banca pública dieron explicaciones sobre lo ocurrido, más que la carta de renuncia que la institución que representa a las entidades estatales aún debe aprobar. Sin embargo, la posición del Gobierno y, en consecuencia, de la gestión actual del BNA ya venía generando tensiones con el resto de los socios.

Según pudo saber PERFIL, los roces comenzaron cuando en 2024 la agrupación conformada en su mayoría bancos provinciales y cooperativos, pero presidida por Tillard del BNA, se sumó al comunicado conjunto que firmaron Adeba y ABA (las entidades de bancos privados) que cuestionó el aumento de las tasas e impuestos subnacionales, algo que fue en contra del resto de los integrantes. Incluso el Nación hizo su propia campaña de retiro de sucursales en municipios en donde la presión impositiva aumentó.

Las entidades plantearon el enojo en una reunión posterior. Allí Tillard aseguró que la banca pública más grande del país podía “irse y sostenerse sola”. Ese es el argumento que utilizó entre sus pares ahora para justificar su retirada de la entidad, contaron a este medio fuentes del sector. Una de las posibilidades es que toque la puerta de Adeba, que nuclea a las entidades nacionales y de la que participó hasta 2019, pero desde la organización negaron, por ahora, que exista ese pedido.

En los directorios afirman que el movimiento del banco responde a la hoja de ruta que sigue el Gobierno y que pide el FMI para que se privaticen las empresas públicas que listó la administración libertaria en la ley de Bases. Según pudo saber PERFIL, existe la expectativa de que el Nación llegue a cotizar en la Bolsa de Nueva York, como también las compañías de servicios Metrogas y AySA.

Pero, llegado ese momento, el temor de la administración libertaria es que sea un espejo de YPF: una firma con participación mayoritaria pública que es considerada un activo de riesgo por la presencia del Estado y la incertidumbre de sus decisiones. Una mala performance de los papeles del BNA en Wall Street puede ser una mancha en el complejo programa económico del ministro Luis Caputo, que busca volver a los mercados internacionales para lograr un flujo aceitado de financiamiento a través de deuda.

El argumento político que sirvió de excusa al Gobierno fue la decisión de sacar de la asociación de bancos públicos al BNA para despegarse de la representación del peronismo, ya que el vicepresidente primero es el titular del Bapro, Juan Cuattromo, y del PRO, debido a que el vice segundo es Guillermo Laje, la cabeza del Banco Ciudad. Analistas financieros también sugirieron la posibilidad de la gestión de Javier Milei esté buscando una forma rápida de salir a colocar Obligaciones Negociables (ON) para captar dólares.

Desconcierto en el sector privado por una movida sin explicaciones

La Casa Rosada transformó al Banco Nación en Sociedad Anónima (S.A) en febrero, un paso previo al largo camino de la apertura de capital privado. Y si bien quedó excluido de la lista de empresas públicas a privatizar que el Congreso aprobó en la recortada ley de Bases, las exigencias del FMI en el nuevo acuerdo por la deuda pública con la Argentina (según el staff report) incluyen una nueva intentona legislativa, una vez renovado el Parlamento en las elecciones de octubre próximo, si es que el oficialismo logra sumar la cantidad de diputados y senadores que le permita sancionar una ley liberando los condicionamientos que la oposición le marcó hace un año atrás.

La salida y la decisión del BNA de moverse entre las sombras provocó incertidumbre en los sectores productivos y desconcierto por la “politización” de la banca estatal que tiene la cartera de clientes más grande de créditos para la industria, el consumo y la inversión. Así como YPF es empresa testigo en el mercado del petróleo y marca la pauta de aumentos de precios en combustibles, las condiciones de acceso a préstamos que puso el BNA para las líneas hipotecarias UVA sirvieron como ejemplo para el resto de los bancos privados que también ofertan los créditos, por ejemplo.

“Vino la salida del cepo, no se terminó el tema y sale la habilitación para importar maquinaria usada. Estamos evaluando impacto y salen con esto. No hay debate, no nos escuchamos y no se llega a evaluar nada”, cuestionó un empresario de la agroindustria.

Para que la salida de Abappra termine de concretarse, Tillard, en su carácter de titular de la Cámara de bancos públicos, deberá convocar a una reunión de Consejo para aceptar la renuncia del banco que él mismo preside. Ese cónclave todavía no tiene fecha.

ML