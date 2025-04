Néstor Roulet: "Al campo le conviene más hacer carry trade que vender la soja"

El campo sigue viendo con buenos ojos la administración de Javier Milei pero mantiene un reclamo que ya lleva más de una década: la eliminación de las retenciones.

Con el nuevo esquema cambiario desde la implementación de la flotación administrada del valor del dólar, con bandas entre $1.000 y $1.400 y con tendencia hacia el límite inferior, así como precios internacionales poco atractivos “al campo le conviene más hacer carry trade que vender la soja”, según expresó Néstor Roulet, productor agropecuario y ex secretario de Agricultura, en diálogo con PERFIL.

¿Cómo le cae este tipo de cambio al campo?

Al presidente le dijeron que era más importante para el campo la unificación cambiaria que sacar las retenciones. Eso no es así. Nosotros estamos por debajo de la banda de flotación. Con retenciones de 26% en soja, tenemos un dólar de $740, por eso nuestro problema sigue siendo las retenciones. El margen de soja es ajustado, diría negativo. Depende de la zona y del rendimiento, pero con un promedio de 35 quintales/ha es negativo. En cambio en maíz y trigo son positivos pero con una rentabilidad no tan grande.

¿El productor está vendiendo menos soja que en otros años a esta altura de la campaña?

Se está cumpliendo el mismo patrón de ventas de hace 20 años. Habitualmente, gran parte de los insumos se pagan a cosecha y eso hace que las ventas lleguen al 50% entre marzo y junio. Se paran las ventas cuando hay incertidumbre, como cuando no se sabía qué iba a pasar con el dólar hace pocas semanas. El tema es ver qué se hace con el otro 50%, porque el gobierno quiere que se venda rápido, pero el productor es muy conservador. El productor no quiere fallar y no quiere perder un alquiler y quiere tener soja disponible para cumplir con los compromisos de la próxima campaña.

Es decir que el productor hoy no tiene incentivos para vender toda su cosecha de soja…

Hoy conviene más hacer carry trade que vender la soja, sin dudas, pero no está preparado y en la gran mayoría no quiere hacerlo, porque no está en su idiosincracia. Un productor puede tomar un crédito poniendo sus silobolsas como garantía, invertirlo en plazo fijo a 6 meses y hacer una diferencia, siempre y cuando el valor del dólar se mantenga.

¿Tiene esperanza de que el gobierno prorrogue la baja de retenciones después del 1 de julio?

Objetivamente, no creo que el Gobierno prorrogue la baja de retenciones. El presidente cumple su palabra, aunque antes de las elecciones había dicho que iba a quitar las retenciones desde el primer día. Además de los números, a mí me da la sensación de que se pueden sacar las retenciones o mantener esta baja. Hoy las retenciones no llegan al 8% del PBI.

Teniendo en cuenta de que se mantienen las retenciones ¿Por qué el sector agropecuario no maneja el mismo nivel de protesta con respecto a gobiernos anteriores?

Seguramente hay mejor sintonía con este gobierno en cuanto a la forma de manejar un país. Otra cosa fundamental, es que en el gobierno anterior llegó llegamos a cobrar la soja 120 dólares a 150 dólares, cuando en Brasil y Uruguay los productores cobraban 400 dólares. Ese 100% de diferencial del dólar nos hizo pelota, no nos engañemos.

