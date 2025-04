Para Javier Milei, su popularidad está "en niveles máximos"

El presidente Javier Milei aseguró este jueves que su popularidad "está en niveles máximos", a la vez que dijo que "los logros son impresionantes" y se hicieron "con ideas de la libertad".

"Mi popularidad está en niveles máximos y oscila en +3 o -3, es normal, porque el ajuste es popular", expresó en una entrevista que concedió en A24.

En tanto, el mandatario indicó: "Baja la inflación, que afecta a los sectores más vulnerados, los logros son impresionantes y no se hicieron con cualquier tipo de ideas sino con las ideas de la libertad".

"A los estatistas le estamos demostrando que lo podíamos hacer y que el ajuste es popular", aseveró Milei.

Por otra parte, aseguró que "aquellos países que son más libres crecen más", a la vez que destacó que "abrazar las ideas de la libertad trae prosperidad" y dijo que "el Estado es una interferencia".

"Aquellos países que son más libres crecen más y abrazar las ideas de la libertad trae prosperidad", manifestó en una entrevista que brindó en A24 donde estuvo con el economista español Jesús Huerta de Soto, uno de sus referentes y al que hoy le entregará el premio Honoris Causa.

Además, Milei, indicó: "La contracara de esta sociedad que tenemos en nuestro ideal es el socialismo que ha generado caos, pobreza y ha asesinado 150 millones de seres humanos. Por método indirecto, puedo demostrar que cuanto más Estado hay, menos puede planificar el ser humano. El Estado es una interferencia".

"Hay otra cuestión, hay una suerte de dilema de los prisioneros, no podés tener ausencia de Estado si el resto tienen Estados. Te desligas y es probable que el resto te termine invadiendo. Todos sabemos que podemos funcionar mejor sin Estado, pero no es incentivo compatible. Ese problema se va a resolver en términos dinámicos como por ejemplo el progreso tecnológico y la IA, eso me pone optimistas porque le va a quitar tareas al Estado", expresó.