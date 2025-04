Retenciones al campo: una historia repetida en nuestro país que se remonta a 1862

En la Argentina, la política intervencionista en el sector agroindustrial es de larguísima data e indistinta a los diferentes gobiernos que se sucedieron desde 1862 a la fecha, año en que comenzaron a implementar mecanismos recaudatorios como las retenciones o, más cercano a nuestros tiempos, organismos como la Junta Nacional de Granos y también de Carnes para regular los precios internos.

Sin embargo, dichas políticas fueron a veces toleradas o, por lo contrario, resistidas por los sectores del ruralismo argentino a lo largo de la historia, dependiendo de la cercanía o distancia ideológica que las entidades del campo mantenían con las autoridades que ejercían el gobierno.

Así lo consignó el economista e historiador Mario Rapoport, en diálogo con el programa Nuestra Tierra, que se emite por Radio Perfil. Allí recordó que los mecanismos tributarios como las retenciones son “algo que ocurrió varias veces en la historia argentina”.

Mario Rapoport

Al respecto, Rapoport recordó que la “actitud” de las entidades gremiales del ruralismo argentino de apoyo u oposición frente a las medidas adoptadas por los distintos gobiernos desde el Siglo XIX fueron cambiando según cada época y posicionamiento político que fueron adoptando oportunamente frente a cada administración.

“Con esto quiero decir que, a lo largo de la historia argentina, a las entidades del campo cuando les conviene (la política oficial) están a favor y cuando no les conviene, están en contra”, expresó el historiador, quien además es profesor emérito de la UBA e investigador de la Sorbona de París.

Consultado sobre cuándo se comenzaron a aplicar retenciones, Rapoport consignó que “este no es solo un tema de derechos de exportación exclusivamente, sino que es el tema de la actitud de la dirigencia, que no podemos llamar campo, sino de la vieja oligarquía terrateniente, que estuvo casi siempre en contra de la intervención del Estado, pero cuando le convino, se intervino y se puso retenciones. Eso pasó especialmente en los tiempos de (Adalbert) Krieger Vasena (quien fue ministro de Economía y Trabajo del gobierno militar de Juan Carlos Onganía de 1967 a 1969), que puso fuertes retenciones luego de una devaluación”.

Retenciones al agro

“Allí la Sociedad Rural, no dijo absolutamente nada. No fue una visión crítica. Y luego en 1982, con el tema de las Malvinas, (ex ministro de Economía), tampoco fueron criticadas por las fuerzas del campo o por la Sociedad Rural sobre todo”, expresó.

Primera experiencia de las retenciones

Si bien Rapoport sostuvo que “no se puede asegurar” que la aplicación de impuestos a la exportación de productos agropecuarios haya sido aplicada durante el tiempo de la Colonia, sí recordó que “siempre hubo impuestos al comercio exterior, sobre todo a las importaciones”.

En este sentido, agregó que “la aplicación de impuestos a las exportaciones en la Argentina comenzó a regir desde los gobiernos de Bartolomé Mitre, cuyo mandato comenzó en octubre de 1862, y también en el de Nicolás Avellaneda, cuyo mandato finalizó en octubre de 1880, que es cuando se empezaron a imponer fuertes gravámenes al comercio exterior. Pero ese sistema impidió a la Argentina que hubiera una mejor distribución de ingresos. Luego, con la aplicación del IVA, se consiguió que esos gravámenes fueran pagados por el conjunto del país y la ciudadanía”.

Bartolomé Mitre

“Lo que se puede decir -dijo Rapoport- es que cuando esos sectores de la sociedad, sobre todo agropecuarias y exportadores, se opusieron a las retenciones y se opusieron a cualquier política que fuera más intervencionista, en realidad no lo hicieron durante los años 30, cuando el comercio agroexportador enfrentó una fuerte crisis”.

El historiador remarcó que “en esa época, en vez de poner impuestos a las exportaciones, se creó la Junta Nacional de Granos y la Junta de Carnes para que el Estado pusiera precios moderados para los sectores afectados y eso lo aceptaron”.

En la misma línea, comentó también que décadas después, “cuando tuvieron que ir contra de esta política, se hicieron protestas y manifestaciones de distinto tipo. Estas culminaron en los gobiernos de Isabel Perón (desde el 1 de julio de 1974 hasta su derrocamiento el 24 de marzo de 1976) y de Raúl Alfonsín (desde el 10 de diciembre de 1983 a julio de 1989), con lockout patronal y manifestaciones de distinto tipo. Incluso con piquetes en las calles. O sea, depende de cómo les convenía criticaron las retenciones, pero apoyaron políticas intervencionistas que les convenían”.

Raúl Alfonsín

En paralelo, el investigador económico se refirió el impacto que tuvo la creación de la Junta Nacional de Granos y también la de Carnes en la década del 30, “que tuvo por objeto imponer precios que beneficiaban a los sectores agropecuarios que estaban en ese momento en graves dificultades, por la baja de los precios de las exportaciones”.

“Si bien hoy se trata de disolver piquetes de jubilados, cuando hubo lockout patronal del sector agrario en la época de Alfonsín, por ejemplo, o cuando se hicieron fuertes piquetes o cacerolazos, desde el sector agrario se los estuvo apoyando. Incluso se llegó a paralizar el país y el campo. Y ellos estuvieron a favor de dicha paralización. Por ello, hay que decir que cuando les conviene están a favor y cuando no les conviene están en contra, aunque siempre se mantuvo la idea del libre comercio como elemento esencial de su política económica para Argentina”, manifestó Rapoport.