El viernes 25 de abril se realizará el remate del primer lote de soja de la actual campaña 2024/25 en la Bolsa de Comercio de Rosario, lo que para el campo es un acto simbólico importante en tanto marca el inicio formal de la comercialización de la oleaginosa del nuevo ciclo.

Como suele suceder, estarán presentes autoridades de gobierno nacional, provincial y municipal, directivos de la BCR y representantes de toda la cadena de comercialización de la soja. Pero este año cobra especial atención la presencia de un grupo de funcionarios de Economía entre los que estarían el jefe de ARCA, Juan Pazo, el director del Banco Central, Federico Furiase, y los asesores Martín Vauthier y Felipe Núñez. En especial porque el gobierno espera que el campo avance con la liquidación, pero al sector no le dan los números.

Con nuevo esquema de dólar, el campo acelera la cosecha y se llenan de camiones los puertos

Las reservas del Banco Central cayeron más de US$ 200 millones este miércoles y el dólar oficial volvió a escalar, mientras la autoridad máximo monetaria continúa con su política de no intervención en el mercado. El presidente, Javier Milei y su equipo económico aclararon que el BCRA solo comprará moneda extranjera para atesorar si el tipo de cambio oficial perfora la banda inferior. Este umbral hoy se ubica apenas por debajo de los $1.000.

En este esquema, todos los ojos están puestos en el campo, uno de los motores económicos de la Argentina, en momentos en que la trilla de soja puede significar el ingreso de divisas frescas para el BCRA. Sin embargo, la nueva banda de flotación del tipo de cambio recién estrenada no parece estar seduciendo mucho a los productores para que vendan.

Por caso, en una reunión reciente organizada por La Voz, el analista de mercados agropecuarios Pablo Andreani sostuvo que el actual tipo de cambio, que se ubica entre los 1.100 y los 1.200 pesos, “es un salvavidas de plomo para el campo”, en tanto hace peligrar su rentabilidad. En ese sentido explicó que, al ajustarse los costos como insumos y alquileres, que siguen la evolución local de los precios, “los productores deberán vender más soja para cubrir los mismos costos”.

El ritmo de liquidación del campo es menor que otros años

"Con el valor del dólar oficial definiéndose con la oferta y demanda sin intervención del BCRA, la liquidación de la cosecha gruesa adquiere mayor dimensión", explicaron desde la consultora LCG.

Así, los primeros días posteriores al cambio de régimen cambiario mostraron un aumento en las liquidaciones, aunque todavía sin mostrar valores abultados. El promedio diario desde el 14 de abril se ubica en USD 142 Millones, frente a los USD 104 Millones registrados en marzo. Desde LCG señalaron que "es posible que ese número aumente a medida que nos acerquemos a mayo, pero también puede estar incidiendo un valor del dólar no estimulante para liquidar, a pesar de transitar un período de menores retenciones que será transitorio".

De acuerdo a los datos aportados por LCG, en el caso de la cadena de la soja, las ventas del poroto a la industria (productores de Pellets, Harinas y Aceites) y a exportadores directos se encuentran no sólo por debajo del promedio de las últimas 5 campañas, sino también por debajo de los niveles registrados en la campaña 23.

Aseguran que la producción de soja "está estancada" muy por debajo de Brasil y Estados Unidos

Se toma como referencia la campaña del año pasado en tanto señala una de las peores cosechas de gruesa de los últimos años, fuertemente influida por la sequía.

Y el clima parece tener injerencia también este año, tal como sostiene el profesor de la Universidad Austral, Dante Romano; "En cuanto a soja, el nivel de ventas está al 7% cuando lo normal a esta altura del año es un 12%. Venía también atrasada la comercialización del maíz que está en niveles del 10% cuando normalmente debería estar al 20%, pero fue un año particular porque hasta marzo no llovía, no se sabía que rendimientos podría haber, con lo cual los productores limitaban sus ventas", explicó. "También tuvimos etapas de precios bajos, con lo cual se juntaban ambas cosas", explicó el docente universitario.

"Y cuando las ventas se comenzaron a movilizar un poco, apareció esta posibilidad de que podrían llegar modificaciones al esquema cambiario"; comentó Romano y dejando en claro que fueron varios los contratiempos que venían limitando las entregas. Sin embargo, también explicó la razón de ser de la demora, lejos de estar asentada sólo en la "especulación".

Finalmente, desde LCG destacaron tres temas importantes sobre el ritmo de liquidación de soja actual:

Las ventas de la campaña 24/25 a exportadores directos se mantienen en línea el promedio de las últimas 4 campañas. En cambio, la brecha parece explicarse principalmente por las menores ventas de poroto a la industria. A la semana 16, se había vendido a este sector un 20% de la producción, frente al 25% del promedio de las últimas 5 campañas. Algo similar ocurrió con la producción de maíz, aunque la brecha en este caso se explicó por la menor venta a los exportadores directos.

Por tercer año consecutivo, el primer lote de soja es cordobés

El lote que se subastará este viernes fue producido por Fedor José Espinosa, en un campo de 42 hectáreas ubicadas en la localidad cordobesa de Monte Buey, a casi 200 kilómetros de Rosario. Su fecha de siembra fue el 31 de octubre de 2024, mientras que la cosecha tuvo lugar el 21 de marzo de este año. La producción estimada fue de 45 quintales por hectárea, de la variedad DM33R22.

Según señalaron desde la bolsa rosarina, es la tercera vez en la historia del certamen, que comenzó con la campaña 1987/88, que el lote ganador arriba desde Córdoba. La última vez que se subastó mercadería de esa provincia fue en la edición 2013/14, proveniente de Leones. Mientras que el evento correspondiente a la campaña 2008/09 fue realizado con un lote cosechado en Ballesteros.

La cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA) intervino como consignatario. En tanto, la firma Gualtieri e Hijos actuó como entregador en la descarga de la mercadería.

