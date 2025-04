Con nuevo esquema de dólar, el campo acelera la cosecha y se llenan de camiones los puertos

La semana pasada y tras la quita parcial del cepo a las personas físicas, el mismo presidente Javier Milei señaló que en julio vuelven las retenciones al campo, con lo cual la soja volvería a tributar derechos de exportación del orden del 33%. Al respecto, Dante Romano, profesor de la Universidad Austral, se refirió a cómo le cambia esto la ecuación a los productores, al tiempo que analizó cómo viene el ritmo de cosecha y qué nivel de liquidación llevan adelante los productores a esta altura de abril.

Retenciones al campo: una historia repetida en nuestro país que se remonta a 1862

"Es un impacto importante para el productor. Son aproximadamente 20 dólares por tonelada que hoy tenemos de diferencia por esta reducción impositiva", señaló Romano en diálogo con el programa radial "El lunes puede esperar", por FM Milenium. Y en ese sentido explicó que la declaración del presidente cobra sentido en el contexto de la quita del cepo y la reapertura del mercado de cambios. "En ese sentido, impulsar la mayor cantidad de liquidaciones posibles era esperable, con lo cual recalcar esta cuestión de que al 30/6 vuelven a aumentar los derechos de exportación, y decirle a los productores que liquiden, es el primer eslabón para que luego el exportador pueda embarcar y los dólares ingresen al país", argumentó.

Ritmo de cosecha y nivel de liquidación

Mientras avanza firme el ritmo de cosecha y se van llenando de camiones los puertos a la espera de descargar el cereal, el ritmo de liquidación de granos viene más lento que en años anteriores, pero Romano también destacó que el clima ha tenido una gran injerencia en este aspecto.

"En cuanto a soja, el nivel de ventas está al 7% cuando lo normal a esta altura del año es un 12%. Venía también atrasada la comercialización del maíz que está en niveles del 10% cuando normalmente debería estar al 20%, pero fue un año particular porque hasta marzo no llovía, no se sabía que rendimientos podría haber, con lo cual los productores limitaban sus ventas", explicó. "También tuvimos etapas de precios bajos, con lo cual se juntaban ambas cosas", explicó el docente universitario. "Y cuando las ventas se comenzaron a movilizar un poco, apareció esta posibilidad de que podrían llegar modificaciones al esquema cambiario"; comentó Romano y dejando en claro que fueron varios los contratiempos que venían limitando las entregas. Sin embargo, también explicó la razón de ser de la demora, lejos de estar asentada sólo en la "especulación".

“Especula el exportador, no el productor”: bronca en el campo por presión para liquidar cosechas

"El productor prefirió esperar porque al igual que tiene sus ingresos en dólares, tiene sus gastos en dólares y debe comenzar a pagar esos vencimientos por estas fechas, con lo cual quiere ver a qué nivel se estabiliza el dólar, porque entre que vende, cobra y paga insumos, pasa una semana o 10 días, así que espera a que se estabilice", dijo sobre el ritmo de liquidación más lento que otros años".

El escenario internacional de la "guerra de aranceles" y cómo impacta en la Argentina

En un escenario marcado por la reciente devaluación del peso argentino, el avance de la cosecha de soja y maíz, y las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, el sector agropecuario enfrenta desafíos y oportunidades que requieren un análisis profundo.

Romano destacó que "tras el inicio de la fase 3 y con solo tres ruedas hábiles, el tipo de cambio abrió en la zona de los 1.200 $/US$ con una devaluación del 10%, pero cerró más cerca de los 1.150, recortando al 5%".

La eliminación del esquema 'blend' generó expectativas de una baja en dólares del 5%, sin embargo, "la soja logra mantenerse y el maíz subir", señala Romano. A pesar de ello, "el productor esperaba recibir más pesos por su soja, y esto no está pasando".

El experto explica que "el inicio de la trilla se demoró por lluvias, y ahora que el clima se muestra más seco, los productores dedicarán su capacidad de trabajo a la oleaginosa". Encontraste, "el maíz quedará en el campo, en momentos donde hay una cola de buques por cargar que supera las 2,5 millones de toneladas y con una demanda externa activa".

En cuanto al mercado internacional, Romano observa que "la guerra comercial se tranquilizó sustancialmente estas últimas dos semanas", con señales de acercamiento entre Estados Unidos y China. Sin embargo, advierte que "debemos tener presente que cuando Chicago bajó, las primas mejoraron y localmente no sentimos el impacto". Por lo tanto, "tampoco sentiríamos ahora el impacto de un acuerdo".

Respecto a la siembra en Estados Unidos, Romano indicó que "la misma viene algo lenta, pero esto es por lluvias". No obstante, "la capacidad de trabajo de los farmers es importante, y los suelos estaban algo secos, no preocupa tanto esta cuestión".

En el mercado de trigo, las producciones en el Mar Negro, EE.UU. y Europa parecen encaminadas, y en Argentina se espera un leve incremento de área, sobre una superficie de por sí muy grande. "Podríamos superar las 20 millones de toneladas de trigo, cuando todavía queda mucho trigo viejo dando vueltas", comenta Romano.

Finalmente, Romano concluyó que "es importante cubrir la soja si vamos a tener que vender algo durante la presión de cosecha, pero si esto está cubierto, esperaríamos a después del pico de cosecha, aun corriendo el riesgo de que al 30/6 suban los derechos de exportación".

En el caso del maíz, "el mercado está tirante y seguirá así hasta que llegue el grano de EE.UU. Podemos darnos el lujo de esperar algo más, pero sabiendo que, de largo, debería caer".

lr