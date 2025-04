Lescano: "El dólar blend desapareció y los valores en dólares bajaron" en el agro

En medio de la euforia económica tras el fin del cepo cambiario, el campo argentino mantiene su preocupación por los precios, las retenciones y un mercado que no termina de acomodarse. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la ingeniera agrónoma y analista de mercados, Paulina Lescano, quien comentó que, “hay una gran diferenciación dentro del campo”, tras la salida del cepo cambiario.

Según la entrevistada, “el productor está en otra realidad” y “quizás lo que pasó ayer es que ese malestar se generó porque se transmitió que se apuren con la liquidación, cuando el productor no tiene esa capacidad inmediata”, explicó.

A esto se suma un escenario climático complicado y el anuncio presidencial sobre el fin de la baja transitoria en los derechos de exportación para el 30 de junio: “Eso fue un detonante”.

Derechos de exportación: una promesa que no se cumple

Consultada sobre la posible continuidad de la baja en retenciones, Lescano fue clara: “Desde el sector agro, específicamente los productores, esperaban que también hubiera un guiño para ellos”.

Aunque el Gobierno había anticipado que la reducción era temporal, la especialista recordó que “los derechos de exportación existen hace más de 20 años y han aportado 200 mil millones de dólares al Estado”, lo que hace difícil que cualquier gobierno los elimine realmente. “Todos prometen sacarlos y después no lo hacen”, lamentó.

Una ecuación que no cierra

El salto en el tipo de cambio no generó beneficios inmediatos para los productores. “Este salto no se trasladó a una suba en el precio del grano”, aseguró Lescano, quien señaló que los precios en pesos quedaron iguales a los del viernes anterior. “No se hicieron prácticamente negocios porque no hubo mejora para el productor”, agregó.

Además, con la incertidumbre sobre el impacto en los costos de insumos importados, como el glifosato, muchos productores enfrentan un escenario complejo: “Todavía estamos en modo de acomodar todas las variables”.

Fin del blend: impacto directo en el agro

La eliminación del tipo de cambio blend también fue un golpe para el sector. “No fue positivo para el agro”, afirmó la ingeniera, aunque reconoció que “la unificación cambiaria es una gran medida para cualquier tipo de negocio”.

Antes del cambio, el blend les daba un 5% más de precio. “Ahora desapareció ese plus, y encima bajaron los valores en dólares por tonelada. Entonces, en pesos por tonelada no recibieron ningún cambio”, detalló.

Soja en Argentina: ¿negocio o pérdida?

Con precios bajos y altos costos, la rentabilidad de la soja está en jaque. “Para el arrendatario, hoy el número no cierra. En algunos casos es negativo”, afirmó Lescano. Para quienes son propietarios, el margen es apenas “algo mejor”, pero en general “no cierran los números en muchos casos y menos en Argentina, con la carga impositiva actual”.

Finalmente, sobre la expectativa de que el campo liquide, la respuesta fue concreta: “Ayer los exportadores sí liquidaron mucha mercadería, se hicieron muchas declaraciones juradas de ventas al exterior, y eso traerá dólares en 15 días”, remarcó.

Pero en el caso del productor, la historia es otra: “El productor no hizo demasiadas ventas porque el precio no le modificó. Hay una necesidad de vender, pero también hay una parte que va a esperar”.