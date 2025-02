Por la sequía y las altas temperaturas, las producciones de soja y maíz de la campaña 2024/25 se ubicarían por debajo de lo proyectado según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En el caso de la cosecha de soja, se estima que alcance 47,5 millones de toneladas (Mt), que representa 5 Mt menos en comparación con las estimaciones en el inicio de la campaña.

En cuanto al maíz, se cosecharían 46 Mt, mostrando una una merma de 6 Mt respecto a la previsión en el comienzo de la campaña y 2 Mt menos en comparación con la estimación de enero.

La sequía le pega con fuerza al maíz y a la soja de segunda: las reservas del BCRA en la mira

Dante Romano, profesor del Centro de Agronegocios Universidad Austral comentó a PERFIL que con precios FOB a cosecha de US$ 390 para la soja y de US$ 224 para el maíz, se perderían US$ 1.950 y US$ 1.340, respectivamente, sumando US$ 3.290 millones.

A nivel interno, con precios de soja a US$ 300 y de maíz en US$ 200, el giro de la economía interna sumaría US$ 2.700 M aproximadamente, indicó el consultor.

La actual temporada productiva está siendo atravesada por escenarios climáticos cambiantes, ya que primero comenzó con un panorama seco en la región pampeana, luego se “consolidó una mejora hídrica notable en gran parte del área productiva argentina” y posteriormente volvió a imponerse un tiempo cálido sin presencia de lluvias, hasta las últimas jornadas.

Desde la BCR destacaron que el alivio de las precipitaciones en los primeros días de febrero ayudaron a que el impacto en la producción no sea más severo, al asegurar que “han sido muy importantes para que el recorte de producción no haya sido mayor”.

En este sentido, sostuvieron que “la campaña de soja argentina transita días claves: lo que suceda con las lluvias en los próximos 10 días será fundamental para ponerle un piso a la campaña y evitar mayores recortes”,precisando que “lo ideal sería recibir al menos 40 mm en esta semana y 40 mm más en la próxima”.

Sobre este aspecto, puntualizaron que “las lluvias se necesitan sobre todo en el centro y norte de Córdoba y Santa Fe, centro y centro oeste de Buenos Aires, Santiago del Estero y, fundamentalmente, en Chaco”, donde expresaron que “la situación productiva en esta última provincia es la más grave de los últimos 20 años”.

Menos soja

El reporte detalló que “frente a una proyección bajo un escenario de clima normal, se hubiera podido trabajar con una producción de 52/53 Mt” pero indicó que “el deterioro de los cultivos lleva pensar en 5 Mt menos frente a ese escenario”, proyectando que “se trabaja con una cifra de producción de 47,5 Mt”. Al respecto, previó que “de materializarse esa cifra, la producción de esta nueva campaña caería 2,5 Mt respecto del ciclo precedente (50 Mt)”.

En la misma línea, remarcó que “los recortes frente a lo obtenido en la campaña previa se presentarían contundentes” revelando que “en Buenos Aires se estima un rinde medio provincial de 27,3 qq/ha frente a 31,4 qq/ha del año pasado”.

En el caso de Córdoba, sostuvo que “la diferencia no es tan amplia, pero deberá llover para que esto siga siendo así; por ahora se prevén 30,0 qq/ha vs 31,3 qq/ha de la campaña pasada”, mientras que alertó que “en Santa Fe sí se nota la diferencia”, ya que “tras el boom del año pasado, en el que la soja rindió un promedio provincial de 39,1 qq/ha, este ciclo se estima una media de 30,9 qq/ha”.

Al recordar el comportamiento de los últimos años, señaló que “entre 2010 y el 2020, la soja argentina superó los 50 Mt de producción en 7 oportunidades”, mientras que “en los 4 años a partir de 2021, se había llegado a 50 Mt en la campaña 2023/24”, lamentándose que en esta campaña “se presentaba la primera oportunidad de superar ese nivel, debido a la superficie implantada de 18 millones de hectáreas”.

Impacto negativo en el maíz

El informe de la BCR expuso que la ola de calor y la falta de agua también impactaron en el maíz, al precisar que “se proyecta un 4% menos de producción que en enero”, detallando que “con un rinde de 70,5 qq/ha a nivel nacional, se estima en 46 Mt la producción de maíz 2024/25; esto es, 2 Mt por debajo de lo calculado en enero”. Al igual que en la soja, las expectativas eran muy distintas a la siembra, cuando se pensaba en un escenario de "normalidad climática" de casi 52 Mt.

En el contexto actual y considerando que no hay cambios en el hectareaje implantado, al mantenerse un área destinada a cosecha de grano comercial de 6,5 millones de hectáreas, el análisis arroja que “en las principales provincias productoras, los rindes se han ajustado a la baja” al puntualizar que “respecto de lo estimado en enero, en Buenos Aires el recorte es de 3,8 qq/ha; en Córdoba, 4,8 qq/ha y en Santa Fe, 2,8 qq/ha”.