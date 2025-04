Luego de presentar un amplio superávit en el registro contable de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció el giro de casi $12 billones al Tesoro y el equipo económico comunicó que los recursos podrán ser utilizados para cancelar deuda con privados.

La autoridad monetaria informó que el resultado del ejercicio del año pasado arrojó una ganancia de $19,4 billones, revirtiendo la pérdida de $9,4 billones que había heredado el gobierno de Javier Milei. De esta manera, el patrimonio neto ascendió a $23,4 billones al cierre de 2024, un aumento interanual de 484%.

El BCRA gira casi $12 billones al Tesoro

Del total ganado, el Central tomó la decisión destinar $7,7 billones a recomponer "los niveles de capital y reservas del patrimonio neto previos a la pérdida del ejercicio 2023". En cuanto a los $11,7 billones restantes, serán puestos a disposición del gobierno nacional.

En concreto, los fondos serán depositados en la cuenta que el Tesoro tiene en el BCRA. Según confió el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el giro presenta "efecto monetario neutro", por lo que no impactaría en inflación, y los recursos serán de uso exclusivo para una "eventual cancelación de deuda del Tesoro".

"Es para destacar que producto del superávit fiscal, el crecimiento del nivel de actividad, la cancelación de deuda y el fortalecimiento de nuestra moneda, el ratio deuda con el sector privado y organismos internacionales a PIB descendió desde 56,5% del PIB en noviembre de 2023 a 40,8% del PIB en febrero de 2025", destacó Quirno, mano derecha de Luis Caputo.

Por su parte, el director del Banco Central, Federico Furiase, manifestó a que "a diferencia del pasado, la ganancia del BCRA estuvo explicada principalmente por la valorización de los títulos del Tesoro en cartera y la eliminación de los pasivos remunerados derivados del sostenimiento del superávit fiscal y la estrategia financiera del Tesoro (con extensión de duration y reemplazo de pasivos remunerados del BCRA por títulos del Tesoro)".

"En este contexto, el BCRA pone a disposición del Tesoro $11,7 billones, monto que será depositado en la cuenta del Tesoro en el BCRA con el consecuente efecto monetario neutro. Dichos fondos tendrán como destino exclusivo una eventual cancelación de deuda del Tesoro, consolidando la trayectoria descendente del ratio Deuda Pública a PIB (solvencia fiscal intertemporal)", insistió.

Reparos de analistas a la estrategia oficial

Lo cierto es que la estrategia de la administración libertaria suscitó dudas en algunos analistas financieros, entre los que resaltó Christian Buteler. "El efecto neutro monetario se pierde en el preciso momento en que se utilicen para cancelar deuda del Tesoro con otro actor que no sea el propio BCRA", consideró.

Siguiendo esa línea argumental, Buteler deslizó que "en un contexto donde fue necesario pedir un nuevo crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI) para recapitalizar al BCRA, tal vez sería prudente que las ganancias contables que obtiene la entidad sean capitalizadas también".

Por su parte, el ex secretario de Política Económica y ex asesor de Milei, Carlos Rodríguez, planteó un punto similar: "No se entiende para qué pedimos US$ 20.000 millones al FMI con el fin de capitalizar al BCRA si usamos esa ganancias de monto similar para gastarlas en lugar de mandarlas a Patrimonio".

"El BCRA genera ganancias emitiendo dinero y después licuándolo con la inflación resultante o devaluaciones. Esas Ganancias son ficticias y deben ser capitalizadas. Es standard en contabilidad nacional. Es como si hubiera inflación de 40% anual y la suba en el valor nominal de mi casa lo considero ingreso y me lo gasto...es de almacenero, que sabe muy bien que el aumento inflacionario de sus inventarios no es ingreso genuino", graficó Rodríguez.

Por último, el ex funcionario nacional concluyó que "decir que cambiar esas ganancias depositadas en la cuenta del Tesoro por reservas para pagar la Deuda Externa no tiene efecto monetario es completamente falso; primero hay que emitir dinero para comprar los dólares y esos dólares de reservas no aparecen en la caja del BCRA por obra y gracia de las Fuerzas del Cielo".

MFN / Gi