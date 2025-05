Para un economista, “el Gobierno muestra solvencia pero ningún país paga al infinito las deudas al contado”

El economista, Lucas Carattini, en contacto con Canal E se refirió a la solvencia que viene demostrando el Gobierno y las recientes declaraciones sobre que en este año no se buscará salir a los mercados de deuda.

Lucas Carattini destacó que la decisión oficial de no salir a los mercados en 2025 responde tanto a una estrategia comunicacional como a una realidad de reservas disponibles. “El Gobierno muestra solvencia, como diciendo ‘mirá, no necesito ir al mercado porque tengo con qué pagar’, lo cual es cierto”, explicó. Sin embargo, advirtió que, “ningún país puede pagar al infinito todas las deudas al contado”.

Luego, manifestó que, “el superávit fiscal genera excedente de pesos que permite comprar dólares y hacer frente a pagos”, aunque admitió que el escenario internacional no es favorable para emitir deuda. “Permitime dudar si es el mejor momento, no tanto por Argentina sino por el contexto internacional”, agregó.

Incertidumbre por las subas del riesgo país

Con un riesgo país que ronda los 740 puntos, Carattini comentó: “Todavía la compresión del riesgo país no la tenés. Está bien que el Gobierno juegue con eso a favor y diga: ‘tengo con qué pagar, por lo pronto no salgo al mercado’”. Sin embargo, anticipó que esta postura no será sostenible indefinidamente: “La discusión de ir a tocarle la puerta a los inversores internacionales va a llegar”.

También se refirió al préstamo repo firmado en enero y puso en duda que pueda repetirse fácilmente en el corto plazo: “El contexto internacional varió mucho. No es solo Argentina, hay mucha incertidumbre sobre si la FED bajará la tasa”.

Acumulación de reservas: el próximo desafío del Gobierno

Uno de los temas centrales fue la política oficial respecto a la compra de dólares dentro de la banda cambiaria. Aunque el acuerdo con el FMI permite comprar divisas para cumplir metas, el Gobierno decidió restringir esa posibilidad. “Creo que sería correcto que el Tesoro o el Banco Central empiecen lentamente a comprar dólares dentro de la banda”, destacó el economista.

A su vez, remarcó que el Gobierno prefiere apostar a una remonetización endógena, ya sea vía pesos por deuda no rolada o por el ingreso de dólares del sector privado: “La apuesta es lograr acumulación de reservas más por el sector privado, sacando los dólares de abajo del colchón, que por compras del Banco Central”.