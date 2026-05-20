Netflix confirmó “Grown Ups 3” con Adam Sandler y reavivó una de sus sagas de comedia más exitosas

Después de años de rumores, bromas entre actores y especulaciones entre fanáticos, “Grown Ups 3” finalmente dio un paso concreto. Netflix confirmó oficialmente que la tercera película de la saga de comedia está en desarrollo, marcando la primera validación pública del proyecto por parte de la plataforma.

La noticia representa el regreso de una franquicia que, a pesar de las críticas divididas, logró consolidarse como uno de los mayores éxitos comerciales dentro de la filmografía de Adam Sandler.

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La nueva película contará con Kyle Newacheck como director, un nombre conocido dentro del universo creativo de Sandler y de Netflix. El realizador ya trabajó junto al actor en producciones como “Murder Mystery” y “Happy Gilmore 2”. Además, el propio Adam Sandler participará en el guion junto con Tim Herlihy, uno de sus colaboradores históricos.

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Aunque el anuncio ya es oficial, Netflix todavía no confirmó detalles sobre el reparto. Sin embargo, desde hace tiempo circulan versiones que apuntan al posible regreso del núcleo principal de la franquicia: Adam Sandler, Chris Rock, David Spade, Kevin James y Rob Schneider.

En los últimos meses, tanto David Spade como Kevin James habían alimentado las expectativas al insinuar públicamente que el proyecto avanzaba entre bambalinas. Ahora, la confirmación del estudio y la plataforma convierte esas señales en una producción concreta. Por el momento, tampoco trascendieron datos sobre la trama, la fecha de rodaje ni una eventual ventana de estreno.

El fenómeno de “Grown Ups”: una saga millonaria que conquistó la taquilla mundial

La primera película, “Grown Ups”, llegó a los cines en 2010 y giró en torno a un grupo de amigos de toda la vida que se reencuentran junto a sus familias durante una celebración del 4 de julio.

La propuesta combinó humor, nostalgia, amistad y dinámicas familiares, elementos que terminaron convirtiéndose en la identidad central de la franquicia.

El elenco original no solo reunió a Sandler con Chris Rock, Kevin James, David Spade y Rob Schneider, sino también a figuras como Salma Hayek, Maria Bello, Maya Rudolph, Joyce Van Patten, Colin Quinn, Steve Buscemi y Tim Meadows.

En términos comerciales, el desempeño fue contundente. La película original recaudó 271 millones de dólares en la taquilla global, convirtiéndose en la película más taquillera de Adam Sandler fuera de la saga animada “Hotel Transylvania”.

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La secuela, “Grown Ups 2”, estrenada en 2013, mantuvo el impulso comercial y alcanzó 247 millones de dólares en todo el mundo. Ese rendimiento económico explica, en parte, por qué una tercera entrega siguió generando expectativas durante más de una década.

Adam Sandler y Netflix, una alianza cada vez más fuerte

El anuncio de “Grown Ups 3” también confirma la continuidad de la estrecha relación profesional entre Adam Sandler y Netflix, una sociedad creativa que ya lleva más de diez años.

Bajo su acuerdo con la plataforma, renovado en varias oportunidades, el actor impulsó películas originales para streaming y revivió algunas de sus franquicias más populares.

Entre los títulos surgidos de esta etapa aparecen “Leo”, “Hubie Halloween”, “Murder Mystery” y nuevas continuaciones ligadas a personajes clásicos de su carrera, como “Happy Gilmore 2”.

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En la producción de “Grown Ups 3”, Sandler estará acompañado por Jackie Sandler, Jack Giarraputo y Tim Herlihy como productores. Además, Kevin Grady y Judit Maull figuran como productores ejecutivos.

Con una franquicia que ya demostró capacidad para movilizar audiencias y una plataforma que sigue apostando por el universo creativo de Sandler, “Grown Ups 3” aparece como uno de los proyectos de comedia más esperados dentro del catálogo futuro de Netflix.