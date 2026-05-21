Netflix confirmó que la sexta temporada de Emily en París será la última y trasladó su rodaje a Grecia

El gigante del streaming internacional Netflix confirmó este jueves el final de una de sus comedias románticas más vistas a nivel global. La sexta temporada de Emily en París marcará el cierre definitivo de la historia televisiva liderada por la actriz británica-estadounidense Lily Collins, según informó la compañía a través de un comunicado oficial.

El anuncio coincidió con el inicio formal de las filmaciones en locaciones de Grecia, destino hacia donde se movilizó el equipo técnico luego de los eventos de la quinta entrega, emitida a fines de diciembre de 2025. Las primeras jornadas de filmación comenzaron en la isla de Mykonos, un punto geográfico que alteró el escenario tradicional francés de las anteriores etapas.

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La trama incorporó este escenario tras el desenlace de la temporada previa, cuando el personaje del chef Gabriel envió una postal solicitando un encuentro en el territorio helénico.

¿Qué datos específicos comunicó la empresa sobre el desenlace de la serie?

La corporación estadounidense de entretenimiento ratificó que el rodaje de los episodios finales contempla un itinerario geográfico que incluye escalas en Mónaco y un retorno de cierre a la capital francesa.

La serie acumuló un total de 32 semanas dentro de la lista global de las diez producciones en idioma inglés más vistas de la plataforma durante el período comprendido entre 2023 y 2025. El volumen de reproducción auditado por la firma superó las 250 millones de visualizaciones totales en dicho lapso.

El rodaje de la temporada final de la exitosa serie de Lily Collins comenzó el jueves en Grecia

El creador y productor ejecutivo de la ficción, Darren Star, emitió una declaración institucional conjunta con las empresas asociadas al proyecto, Paramount y Netflix, donde fijó la postura del equipo realizador.

"Hacer Emily en París con este extraordinario elenco y equipo fue el viaje de mi vida. Al embarcarnos en la temporada final, estoy muy agradecido a los fanáticos que emprendieron este increíble viaje con nosotros. No podemos esperar para compartir este último capítulo con ustedes", expresó el guionista de 64 años.

¿Cómo reaccionó la protagonista ante la finalización de la ficción televisiva?

La actriz principal del envío grabó un mensaje directo en video destinado a los seguidores de la marca, donde validó el cierre cronológico de su contrato. "Después de seis inolvidables años de interpretar a Emily Cooper, estoy acá para compartir que esta próxima sexta temporada será la última", manifestó la intérprete de 37 años.

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La artista completó su intervención describiendo las expectativas del proceso técnico en desarrollo. "La sexta temporada traerá todo lo que aman del show y servirá como el capítulo final de la aventura de su vida. Todo nuestro elenco y equipo técnico está poniendo el corazón para hacer de esta una fantástica temporada de despedida", agregó la protagonista.

El elenco confirmado para la tanda final de episodios mantiene a sus figuras centrales de temporadas previas. Los contratos ratificados incluyeron la participación de los actores Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie y Paul Forman.