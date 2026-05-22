Revelaron las primeras imágenes de “Zambrano”, el spin-off de El Encargado: cuándo podría estrenarse

La expansión del universo de El Encargado ya es una realidad. En las últimas horas se conocieron las primeras imágenes oficiales de “Zambrano”, el spin-off centrado en el personaje interpretado por Gabriel Goity, uno de los antagonistas más recordados de la exitosa ficción protagonizada por Guillermo Francella.
La nueva ficción, desarrollada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, trasladará la acción desde los conflictos de consorcio hacia el complejo entramado del Poder Judicial argentino.
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La serie “Zambrano” buscará profundizar en las contradicciones morales del personaje. Con un perfil mucho más oscuro, irónico y cargado de tensión judicial, promete profundizar en el costado más ambiguo del abogado y explorar el entramado de corrupción, ambición y manipulación que rodea su mundo profesional.
En el marco de una entrevista vinculada al lanzamiento promocional del spin-off, Gabriel Goity señaló: “Estoy muy emocionado de volver a este universo. Zambrano es un personaje lleno de contradicciones y eso, para un actor, es fascinante”.
A pesar de no ser el protagonista principal de El Encargado, Zambrano logró destacarse rápidamente gracias a su personalidad provocadora y a los constantes enfrentamientos con Eliseo.
La química en pantalla entre Guillermo Francella y Gabriel Goity fue uno de los aspectos más celebrados por los seguidores de la serie. Con frases filosas, estrategias manipuladoras y una moral completamente flexible, el abogado terminó convirtiéndose en una figura central dentro del relato.
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La producción ya comenzó oficialmente su rodaje, está dirigida por el guionista Martín Hodara y la realización es llevada a cabo por la productora cinematográfica, Pampa Films para Disney +.
Cuándo podría estrenarse “Zambrano”, el esperado spin-off
Por el momento, la producción del spin-off “Zambrano” se encuentra en plena etapa de rodaje y aún no hay fecha oficial confirmada para su estreno. Sin embargo, fuentes cercanas al proyecto dejaron trascender que la serie podría hacer su debut en la plataforma Disney+ durante 2027.
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La apuesta forma parte de una estrategia cada vez más fuerte por parte de los sitios de series y películas para desarrollar franquicias argentinas capaces de expandirse hacia nuevas historias y protagonistas derivados.
PM cp