La llegada de Gemini Intelligence, el nuevo sistema premium de inteligencia artificial de Google diseñado para actuar mediante agentes proactivos que aprenden del usuario, trajo consigo un fuerte filtro para el mercado de la telefonía móvil. La compañía tecnológica confirmó los exigentes requisitos de hardware necesarios para correr este sistema, lo que deja inmediatamente obsoletos a muchos dispositivos Android que no alcanzan los estándares de la nueva era de la IA.

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Los requisitos técnicos que dejan afuera a tu celular

Para dimensionar la cantidad de equipos que quedan excluidos, basta con revisar las especificaciones obligatorias que Google exige a los fabricantes. Si tu dispositivo no cumple con los siguientes puntos, no podrá recibir la actualización de Gemini Intelligence:

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Menos de 12 GB de memoria RAM: Cualquier teléfono que cuente con 4, 6, 8 o incluso 10 GB de RAM queda completamente descartado. Esta exigencia elimina de la lista a casi toda la gama media y a gran parte de los gama alta de generaciones anteriores.

Procesadores antiguos o de gama media: Se requiere obligatoriamente un chip insignia de última generación, por lo que los procesadores estándar o más antiguos no tendrán el soporte necesario.

Falta de soporte para Gemini Nano v3: Los celulares que no integren la arquitectura AI Core o que no admitan específicamente el modelo Nano v3 de Google no podrán ejecutar las funciones inteligentes.

Sistemas operativos previos: El software exige que los dispositivos estén validados para funcionar con Android 17 en adelante, dejando afuera a todos los que ya terminaron su ciclo de actualizaciones.

La llegada de Gemini Intelligence trajo consigo un fuerte filtro para el mercado de la telefonía móvil.

Marcas y modelos excluidos de la nueva IA

Aunque Google detalló una selecta lista de dispositivos premium compatibles (que incluye las líneas más recientes como los Pixel 10 o la serie Samsung Galaxy S26), la inversa de este anuncio confirma cuáles terminales populares se quedan en el camino:

Google: Quedan fuera de la compatibilidad obligatoria todos los modelos anteriores de la firma, como las series Pixel 9, Pixel 8, Pixel 7 y sus respectivas variantes Pro o de gama media (a), ya que no integran el soporte específico para Nano v3 exigido por el sistema.

Samsung: Los teléfonos insignia de años previos se quedan sin esta función premium. Esto abarca a las familias Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy S23 y los dispositivos plegables de las líneas Z Fold y Z Flip de generaciones anteriores.

Motorola: A excepción del exclusivo modelo Signature , la totalidad del catálogo de la marca queda descartada. Esto excluye a toda la exitosa línea de gama media Moto G (como los Moto G85 o Moto G54) y a los exponentes de la línea Edge (como el Edge 50 Ultra o Edge 50 Pro) que no cumplan con el estricto piso de los 12 GB de RAM o la validación para Android 17.

Xiaomi / Redmi: Al no figurar ningún dispositivo de la marca en el listado oficial de desarrollo para Nano v3, quedan afuera modelos masivos de gran presencia en el mercado como el Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra , así como toda la gama media-alta de Redmi (serie Note 13 y Note 14) .

Apple (iPhone): Por cuestiones evidentes de sistema operativo, ninguna generación de iPhone (desde el iPhone 15 hasta el iPhone 17) podrá recibir esta herramienta, al tratarse de una experiencia diseñada de forma exclusiva para el ecosistema premium de Android.

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API/AF