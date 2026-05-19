El costo del transporte público impulsa la búsqueda de alternativas para mitigar el impacto en el bolsillo y encontrar la manera de cómo viajar más barato en subtes. Las billeteras virtuales y las entidades financieras sostienen durante el mes de mayo una serie de beneficios y reintegros dirigidos a los pasajeros que utilizan dispositivos móviles.

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Estas opciones contemplan devoluciones que alcanzan el 100% del valor del pasaje o descuentos proporcionales diarios, condicionados al cumplimiento de ciertos requisitos técnicos y comerciales en las terminales de acceso.

La primera alternativa para viajar a menor costo corresponde a la promoción de Naranja X, que ofrece un 100% de bonificación para los traslados en la red de subterráneos utilizando un código QR generado desde su aplicación móvil. El mecanismo exige que los usuarios cuenten con un saldo mínimo de $1.500 en la cuenta al momento de realizar la operación.

La promoción cuenta con un tope de reintegro mensual establecido en $5.000 y los fondos se acreditan en la cuenta de destino en un plazo máximo de 48 horas posteriores a la realización del pago.

Esta misma compañía financiera también implementó una bonificación total mediante el uso de la tecnología NFC para abonar directamente en los molinetes habilitados. La opción es válida todos los días desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 31 de mayo de 2026, o hasta agotar los fondos de la campaña.

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El beneficio permite utilizar tanto la tarjeta de débito Naranja X Visa como la tarjeta de crédito Naranja X Visa con tecnología contactless, sin necesidad de cargar saldo previo en tarjetas de transporte tradicionales.

El esquema de reintegros por NFC de la firma fija un tope mensual de $5.000 por tarjeta y por medio de transporte durante el período de vigencia. La devolución del dinero presenta plazos diferenciados según la herramienta que elijas para pagar.

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El reintegro se realiza dentro de los 15 días de efectuada la compra para los usuarios que utilicen la tarjeta de débito, mientras que para los pagos con tarjeta de crédito el movimiento se registra en el próximo resumen de cuenta.

La alternativa de pago con QR y NFC a través de MODO y Banco Macro

Otra de las opciones disponibles para abaratar el costo diario del traslado se gestiona mediante la plataforma MODO y el Banco Macro. Esta campaña ofrece un 20% de reintegro para colectivos y subtes adheridos y se aplica todos los días de la semana.

La vigencia general de la cartera de consumo se extiende desde el 25 de abril de 2026 hasta el 31 de mayo de 2026, con un tope de devolución fijado en $4.000 por usuario por mes.

Para acceder a este descuento, tenés que realizar la transacción mediante dinero en cuenta y asegurar un saldo mínimo de $1.200 al momento de pasar por la terminal. El proceso técnico requiere utilizar la funcionalidad de Viaje con QR o la tecnología MODO NFC, ya sea desde la aplicación propia de MODO o mediante las integraciones provistas en la app de Banco Macro.

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El beneficio establece que la devolución del dinero se verá acreditada en la cuenta bancaria de la entidad en un plazo de hasta 30 días.

El cumplimiento de los topes mensuales y las condiciones de saldo en cada aplicación determina la efectividad de estos programas de ahorro. Las empresas administradoras aclararon que los beneficios están sujetos a la disponibilidad de los fondos destinados a las promociones o a modificaciones por causas de fuerza mayor, por lo que resulta indispensable verificar el estado de las herramientas digitales antes de iniciar el viaje en las líneas de transporte.

GZ