Vuelven los históricos vagones de madera "Las Brujas" a la Línea A: cómo anotarse de manera gratuita

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires restableció los recorridos turísticos en los coches La Bruja, las unidades de madera que funcionaron durante 98 años en la Línea A del subte. El evento se programó para el sábado 16 de mayo a partir de las 21:00hs, una vez finalizado el servicio regular que une las estaciones Plaza de Mayo y San Pedrito.

La primera unidad iniciará su traslado a las 21:30 y el último finalizará cerca de la medianoche. El recorrido se hará desde Acoyte hasta Perú.

Los interesados deberán completar un formulario de inscripción antes del 13 de mayo para participar del sorteo de los pases. La selección de los beneficiarios se realizará de forma aleatoria y los ganadores recibirán una notificación por correo electrónico. Los viajes comenzarán en la estación Perú, donde los guías realizarán una introducción histórica sobre el sistema de transporte porteño.

Las unidades, fabricadas por la empresa La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, fueron retiradas de la circulación diaria en enero de 2013. Su estructura de roble, herrajes de bronce y luminaria original de principios del siglo XX se mantienen bajo estrictas normas de restauración. El trayecto contempla tres recorridos de ida y vuelta entre las paradas Perú y Acoyte.

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El cronograma para viajar en los coches de madera de la Línea A

La primera unidad iniciará su traslado a las 21:30 y el último finalizará cerca de la medianoche. Durante el trayecto, especialistas en patrimonio narrarán los detalles de la construcción de la primera línea de subterráneos de Iberoamérica. "El objetivo es que los vecinos reconecten con el valor histórico del transporte público", informaron fuentes del Ministerio de Infraestructura.

La seguridad operativa de estas unidades antiguas requiere un mantenimiento diferencial en los talleres de Polvorín, ubicados en el barrio de Caballito. Allí, mecánicos especializados preservan los motores originales y los sistemas de frenado de aire comprimido. Los vagones conservan los asientos de listones de madera y los carteles de señalética de época.

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Los requisitos para participar del sorteo de Subterráneos de Buenos Aires

Los participantes deben ser mayores de 18 años o estar acompañados por un tutor legal en caso de menores. El registro se habilitó a través del Instagram oficial de BA Subte. Cada ganador tendrá derecho a un acompañante para realizar el trayecto completo de la formación histórica.

El valor patrimonial de La Bruja fue protegido por la Ley N° 4.886 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que declaró a los coches como Patrimonio Cultural de la Ciudad. Esta normativa impide cualquier modificación estructural que altere su fisonomía original.

La primera unidad iniciará su traslado a las 21:30 y el último finalizará cerca de la medianoche. El recorrido se hará desde Acoyte hasta Perú.

Los paseos incluyen una visita técnica donde se explica el funcionamiento de las manivelas de conducción y el sistema de apertura manual de puertas. Estos componentes obligan a que el personal de a bordo realice maniobras específicas que ya no se utilizan en el resto de la red. La velocidad de circulación se reduce a 20 kilómetros por hora para minimizar el desgaste del material rodante.

API/AF