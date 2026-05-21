Meta eliminará a menores de 13 años en Instagram y Facebook con inteligencia artificial

Instagram y Facebook están inundadas de usuarios menores de edad que se registraron con una fecha de nacimiento falsa. En medio del debate global sobre prohibir las redes sociales para adolescentes, la empresa matriz, Meta, anunció que planea implementar su herramienta "Meta AI" para buscar, bloquear y eliminar los perfiles de menores de 13 años, quienes teóricamente no tienen permitida la entrada a las plataformas.

La medida se dio a conocer pocos días después de que la Comisión Europea publicara conclusiones preliminares que indicaban que la empresa no había logrado impedir que los menores de 13 años utilizaran Instagram y Facebook en la Unión Europea (UE).

Para detectar a estos usuarios, la inteligencia artificial de Meta analizará perfiles completos en busca de pistas contextuales: desde publicaciones, comentarios, biografías y descripciones (como fotos de cumpleaños con pocas velas en el pastel o menciones de calificaciones escolares) hasta factores biométricos más complejos en las fotografías, como la altura y la estructura ósea de las personas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Editoriales demandan a Meta por violar derechos de autor para desarrollar inteligencia artificial

Escaneado óseo y recolección masiva de datos: las alertas de los expertos

El análisis de la estructura física de los usuarios ha sido catalogado como una práctica "invasiva". Nina Kolleck, profesora de Teoría de la Educación y la Socialización en la Universidad de Potsdam (Alemania), aclaró a DW que para lograr esto, Meta tendría que crear "perfiles de datos extensos" basados en la edad: "Las IA necesitan aprender de datos que les permitan sacar conclusiones sobre la edad y el comportamiento". Ante esto, un portavoz de la compañía aseguró a DW que actualmente no utilizan datos de niños menores de 13 años para entrenar su inteligencia artificial.

Meta quiere detectar con IA perfiles falsos de menores de 13 años, pero los padres sostienen que

no será posible porque "muchos mantienen todo en el anonimato".

Por su parte, Andy Przybylski, profesor de Comportamiento Humano y Tecnología en la Universidad de Oxford, alertó sobre los peligros detrás de esta estrategia: "Es una idea muy extendida y completamente errónea que, al recopilar y procesar de forma invasiva los datos, los rostros y los comportamientos de los jóvenes, podamos mantenerlos a salvo. Lo que esto hace es crear una lista de objetivos publicitarios verificados".

En sintonía con las críticas, Nadia (42), una madre residente en Bremen, Alemania, cuya hija de 15 años usa Instagram, calificó de "muy problemático" el filtro de Meta AI. "Meta acumula muchos datos. No creo que vaya a borrar esa información que va a recopilar. La IA puede extraer datos personales y utilizarlos para fines que no nos resultan claros; además, puede que ni siquiera reconozca los perfiles de menores de 13 años, porque muchos mantienen todo en el anonimato", explicó.

Mark Zuckerberg celebra su aniversario consolidando el despliegue de inteligencia artificial y gafas de realidad aumentada

El debate de la prohibición con el rechazo de los adolescentes

La propuesta de Meta se inserta en un escenario de creciente restricción legal. Australia e Indonesia aprobaron recientemente leyes que prohíben el acceso a menores de 16 años a las plataformas de Meta y a otras redes como TikTok, mientras que en la UE, países como Alemania, Francia y Polonia debaten normativas similares. Sin embargo, los especialistas cuestionan la efectividad de la censura por edad.

Stephan Dreyer, investigador del Instituto Leibniz de Investigación de los Medios de Comunicación, señaló que existen riesgos reales en el diseño de las plataformas, como el "desplazamiento interminable" (scroll infinito) y las "recomendaciones parciales que conducen a un uso centrado en la belleza y a la autocomparación", pero sostuvo que imponer una edad mínima es insuficiente.

Przybylski comparó las restricciones de edad con "la misma lógica que la educación sexual solo basada en la abstinencia" y añadió: "Tampoco les damos una licencia de conducir a las personas cuando cumplen cierta edad; primero necesitan aprender ciertas cosas". El experto aboga, en cambio, por leyes que impidan la recopilación de datos de menores de 18 años y por una mayor alfabetización mediática para jóvenes y padres.

Los propios implicados rechazan las medidas: una encuesta de UNICEF Alemania de abril de 2026 reveló que el 74% de los jóvenes de entre 14 y 16 años rechaza la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años. Katja Sodomann, portavoz de UNICEF Alemania, subrayó que negar el acceso limita el derecho a la participación de los jóvenes, afectando especialmente a grupos vulnerables. "Una persona refugiada podría no tener la posibilidad de comunicarse con sus amigos o familiares en su país de origen sin redes sociales. Jóvenes LGBTIQ+ no podrían encontrar una comunidad en línea. Jóvenes con discapacidades y movilidad reducida no podrían usar las redes sociales para mantenerse en contacto con sus amigos", ilustró.

A pesar de las críticas, Meta ratificó que si su IA detecta patrones que sugieran que un usuario es menor de 13 años, la cuenta se desactivará temporalmente y se eliminará junto con todos los datos asociados, a menos que el usuario logre demostrar que supera la edad mínima requerida.

MEG