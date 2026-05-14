Los mensajes privados de Instagram dejaron de ser completamente privados. Desde el pasado 8 de mayo de 2026, la plataforma ya no ofrece cifrado de extremo a extremo en los chats, una función que impedía incluso a la propia empresa acceder al contenido de las conversaciones. El cambio afecta a usuarios de todo el mundo y modifica de manera profunda la forma en que circula la información dentro de la red social.

La decisión fue tomada por Meta, la empresa matriz de Instagram, y marca un giro respecto de la postura que había sostenido durante años. En 2019, la compañía había prometido que “el futuro es privado” y había defendido el cifrado como el estándar más alto de protección de datos personales.

A partir de ahora, los mensajes directos -incluidas fotos, videos y audios- viajarán bajo un sistema de cifrado estándar, similar al que utilizan servicios como el correo electrónico. Esto significa que la plataforma tiene la capacidad técnica de acceder a ese contenido si así lo decide.

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El cambio reavivó una discusión de fondo: si eliminar el cifrado mejora la seguridad -especialmente la de los menores- o si, por el contrario, expone a los usuarios a un mayor nivel de vigilancia, explotación comercial de datos y pérdida de privacidad.

Qué implica eliminar el cifrado y qué información podrá ver Meta

El cifrado de extremo a extremo (E2EE) es un sistema que garantiza que solo el remitente y el destinatario puedan leer un mensaje. Ni siquiera la empresa que gestiona la plataforma puede acceder a su contenido. Con la eliminación de esta tecnología, Instagram podrá acceder a los mensajes privados si así lo requiere.

En términos prácticos, cada conversación pasa a estar técnicamente disponible para la empresa. Esto incluye textos, imágenes, videos, notas de voz y archivos compartidos. Hasta ahora, ese acceso sólo era posible en los chats donde los usuarios no habían activado el cifrado.

Los mensajes directos de Instagram ya no cuentan con el mismo nivel de protección que antes, según confirmó la empresa.

Meta justificó la decisión asegurando que “muy poca gente” utilizaba la función. En una comunicación oficial, un portavoz explicó: "Muy pocas personas optaban por los mensajes directos cifrados de extremo a extremo, por lo que eliminamos esta opción de Instagram".

Sin embargo, analistas señalan que la baja adopción se explica en parte porque la función nunca fue predeterminada y estaba poco visible. Activarla requería varios pasos adicionales, lo que reducía su uso.

Además, la política de privacidad de Meta incluye explícitamente el contenido de los mensajes dentro de los datos que recopila. Esto habilita, al menos en teoría, su utilización para personalizar funciones, entrenar modelos de inteligencia artificial y ofrecer publicidad segmentada.

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Aunque la empresa afirmó que los mensajes privados no se usan para entrenar IA, ese compromiso se basa únicamente en políticas internas y no en una barrera tecnológica, como sí ocurría con el cifrado.

Seguridad infantil, presión política y el trasfondo del cambio de Instagram

La eliminación del cifrado fue celebrada por organizaciones de protección infantil, que desde hace años advierten que esta tecnología dificulta la detección de delitos graves. Entre ellas se encuentra la NSPCC.

"Estamos muy contentos", afirmó Rani Govender, representante de la organización, y agregó que el cifrado de extremo a extremo "puede permitir que los perpetradores eviten ser detectados, lo que posibilita que el acoso y el abuso de niños pasen inadvertidos".

El cambio reavivó el debate sobre el uso de datos personales y la privacidad en las redes sociales.

Desde el otro lado, grupos defensores de la privacidad expresaron su rechazo. Maya Thomas, de la organización Big Brother Watch, sostuvo que la decisión es “decepcionante” y advirtió que el cifrado era “una de las principales maneras en que los niños pueden mantener sus datos seguros en línea”.

El debate se intensificó por la presión de gobiernos y fuerzas de seguridad. Durante años, organismos como el FBI, Interpol y agencias europeas cuestionaron el cifrado por impedir la investigación de delitos como la explotación sexual infantil y el terrorismo.

El momento del anuncio tampoco pasó desapercibido. Llega días antes de la entrada en vigor plena de la Ley Take It Down en Estados Unidos, que obliga a las plataformas a eliminar imágenes íntimas no consensuadas -incluidas las deepfakes- en un plazo máximo de 48 horas. Sin acceso al contenido, ese cumplimiento sería técnicamente imposible.

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Un cambio de rumbo que impacta en todo el ecosistema digital

El giro de Instagram contrasta con lo que ocurre en otras plataformas. El cifrado de extremo a extremo sigue siendo la opción predeterminada en WhatsApp, Signal, iMessage de Apple y Google Messages. Telegram lo ofrece como opción, aunque no por defecto, mientras que Snapchat lo aplica en fotos y videos.

Para algunos expertos, la decisión refleja un cambio más amplio en la estrategia de Meta. La analista en ciberseguridad Victoria Baines explicó que “las plataformas monetizan nuestras comunicaciones” y que los datos de mensajería son “extremadamente valiosos” para entrenar modelos de inteligencia artificial.

El propio Mark Zuckerberg había afirmado en 2019: "Tus comunicaciones privadas deben ser seguras". Sin embargo, siete años después, esa promesa quedó en entredicho.