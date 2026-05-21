Inteligencia artificial: crece el debate por la regulación de las deepfakes y los clones digitales

El avance de la inteligencia artificial generativa abrió un nuevo debate global sobre los límites legales y éticos de las deepfakes y los clones digitales. En ese contexto, Sebastián Di Doménica destacó la importancia de la campaña impulsada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices para visibilizar el problema.

“Las herramientas de inteligencia artificial permiten crear clones digitales cada vez más perfectos, cada vez más difíciles de diferenciar de los reales”, explicó el especialista, al referirse a los videos viralizados en redes sociales que recrean imágenes y voces de celebridades mediante IA.

Según Di Doménica, uno de los principales reclamos de los actores es el derecho del público a identificar cuándo un contenido fue generado artificialmente. “Nosotros como audiencia, como televidentes, tenemos que saber si lo que estamos viendo es real o es irreal y creado con IA”, afirmó.

Además, remarcó que el debate no solo involucra cuestiones tecnológicas, sino también derechos laborales, económicos y de imagen dentro de la industria audiovisual.

El antecedente de Hollywood y las leyes contra las deepfakes

El especialista recordó que el conflicto ya había estallado en Estados Unidos durante la histórica huelga de actores y guionistas de Hollywood en 2023. Allí, las principales figuras de la industria reclamaron regulaciones para evitar el uso indebido de réplicas digitales.

“Acordaron pautas con relación a las productoras, que tenían que tener consentimiento cuando utilizaban una réplica digital y debían pagarle al actor”, señaló.

Di Doménica explicó que esos acuerdos impulsaron normativas específicas en California, especialmente orientadas a la protección de la imagen y al combate de las deepfakes.

“Avanzaron con una normativa para rechazar las deepfakes”, sostuvo, y agregó que la legislación europea sobre inteligencia artificial también incorpora mecanismos para limitar la difusión de contenidos manipulados.

Sin embargo, reconoció que controlar completamente el fenómeno resulta imposible. “Regular al 100% es imposible”, admitió, aunque consideró que sí pueden establecerse límites mediante regulaciones sobre plataformas y motores de generación de imágenes.

Argentina, sin regulación sobre inteligencia artificial

En relación con el escenario local, Di Doménica advirtió que Argentina todavía no cuenta con una legislación específica sobre inteligencia artificial.

“Argentina hoy no tiene una normativa de IA, ninguna”, alertó. Según explicó, en el Congreso se presentaron más de 50 proyectos vinculados al tema, aunque ninguno logró consenso político para avanzar.

Para el especialista, el debate ya no puede postergarse debido al impacto que la IA tiene sobre la privacidad, la identidad y la circulación de contenidos falsos en redes sociales. “Es un tema que nos debe preocupar a todos, que es esto del cuidado de la imagen, de los límites que se deben poner y de las cuestiones económicas”, concluyó.