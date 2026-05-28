La posibilidad de que parte de una encíclica papal haya sido redactada con inteligencia artificial generó un impacto a nivel global. Se trata de Magnifica Humanitas, el documento del papa León XIV dedicado justamente a advertir sobre los riesgos, desafíos y consecuencias sociales de la IA para la humanidad, y que ahora es señalado por haber sido potencialmente escrito, en parte, con ayuda de Claude.

León XIV pidió perdón por el retraso de la Iglesia para condenar la esclavitud en su primera encíclica

La hipótesis surge de un análisis técnico independiente realizado por Linch Zhang y publicado en el foro LessWrong, un espacio reconocido dentro de la comunidad internacional de investigación en IA. Según ese estudio, algunos párrafos de la encíclica habrían sido escritos entre un 40% y un 100% por sistemas automatizados, de acuerdo con los resultados del detector Pangram.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Zhang afirma que el documento no presenta un comportamiento uniforme. Mientras que ciertos capítulos exhiben una fuerte probabilidad de generación automática, otras secciones fueron clasificadas como completamente humanas. Esa diferencia interna es uno de los elementos centrales del análisis y alimenta la idea de un uso parcial de herramientas de IA durante el proceso de redacción.

Qué detectaron los análisis técnicos sobre la encíclica papal

El trabajo de Zhang sostiene que “fracciones significativas de la reciente encíclica papal fueron escritas por IA”, una afirmación que el autor respalda con múltiples líneas de evidencia. El punto de partida fue una lectura atenta del texto, donde detectó un tono que describió como “demasiado suave, demasiado triádico, demasiado… inhumano”.

Entre los fragmentos que llamaron la atención se encuentran pasajes como: “La tecnología tiene el poder de sanar, conectar, educar y proteger nuestro hogar común; pero también puede dividir, excluir y generar nuevas formas de injusticia.”

Y también: “Debemos, pues, evitar el «síndrome de Babel», es decir, la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles, una uniformidad que neutraliza las diferencias y la pretensión de que un solo lenguaje -incluso uno digital- pueda traducirlo todo”.

Zhang aclara que una intuición estilística no es prueba suficiente y lo expresa de forma explícita: “Aun así, puedo estar equivocado, y no deberías creer en mis intuiciones o juicios basados en vibraciones de autoridad (‘Confía en mí, hermano’)”.

Según el detector Pangram, los párrafos 7 y 8 son realizados 100% con IA.

Por eso, el análisis avanzó hacia métodos cuantitativos. Entre los indicadores más relevantes que utilizó el estudio se encuentra el detector Pangram, considerado uno de los más confiables dentro del ecosistema de investigación en IA.

Según el análisis, la evaluación del documento sección por sección con Pangram detectó que el 62% del primer capítulo estaba marcado como generado por IA. A su vez, cuando The Verge analizó unas 2000 palabras del texto con la misma herramienta, estimó que el 46% del contenido había sido escrito por inteligencia artificial.

El propio Zhang aclara que la detección mediante IA no es infalible. Los distintos sistemas pueden arrojar resultados diferentes y, aun cuando hay consenso, no existe garantía absoluta de precisión. Sin embargo, Pangram cuenta con un reconocimiento particular entre los investigadores del sector.

En marzo de 2025, Pangram informó que su tasa estimada de falsos positivos -es decir, clasificar textos humanos como generados por IA- sería de aproximadamente 1 en 10.000. Ese dato fue clave para que el análisis ganara peso dentro del debate académico.

El Papa León XIV llamó a construir una Iglesia “con las puertas abiertas” durante la celebración de Pentecostés

Otro punto central es la comparación histórica. Zhang señala que los primeros 20 párrafos de las últimas cuatro encíclicas papales, al ser analizados con Pangram, mostraron una confianza del 100% en ser escritos por humanos. Además, una transcripción de un discurso del papa León XIV también fue calificada como 100% humana, lo que refuerza la idea de que Magnifica Humanitas se comporta de manera distinta.

En contraste, el detector marcó algunas secciones del nuevo documento como “esencialmente 0% IA”, lo que sugiere que no todo el texto habría sido generado con herramientas automatizadas, sino que existiría una convivencia entre escritura humana y asistencia tecnológica.

Claude y los indicios lingüísticos

Uno de los elementos más llamativos del estudio es la hipótesis sobre el modelo específico que habría sido utilizado. A partir de patrones lingüísticos, Zhang concluye que “lo más probable es que la IA específica utilizada sea Claude”, el sistema desarrollado por Anthropic.

Entre los indicadores citados aparece el uso reiterado de la palabra “genuinamente”, una expresión que, según el autor, Claude emplea con una frecuencia inusualmente alta. En Magnifica Humanitas, el término aparece nueve veces y la palabra “genuino” en general, 22 veces, cifras muy superiores a las registradas en encíclicas anteriores de extensión similar.

El lunes 25 de mayo, el papa León XIV publicó su primera encíclica "Magnifica Humanitas".

Otro indicador clave es el uso del guion largo (“—”), un signo de puntuación asociado a textos generados por IA. En Magnifica Humanitas se contabilizaron 127 guiones largos, mientras que en documentos como Fratelli Tutti o Laudato Si directamente no se registran.

El análisis también descarta que se trate de un problema de traducción. Según Zhang, los mismos indicios detectados en inglés se mantienen en la versión italiana y en otras traducciones, y la versión original en italiano incluso es marcada por Pangram con mayor probabilidad de uso de IA.

Además, remarca que las distintas secciones del texto presentan índices muy diferentes de uso aparente de IA, lo que indicaría que algunos cardenales habrían utilizado asistencia tecnológica, mientras que otros -quizás incluido el propio Papa- no lo hicieron.

Zhang subraya que cada uno de estos indicios, tomado de forma aislada, podría explicarse por decisiones estilísticas humanas. Sin embargo, remarca que “la convergencia de las pruebas desde múltiples perspectivas y fuentes es muy difícil de descartar en su conjunto”.

RV/ff