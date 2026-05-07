El pontificado de León XIV: un año de moderación opacado por la crisis con Trump

El papa León XIV, ungido el 8 de mayo de 2026, vio cómo su estilo, caracterizado por la moderación, quedó opacado por el choque frontal con el presidente Donald Trump. Robert Francis Prevost es el primer pontífice nacido en Estados Unidos.

Desde su elección al frente de la Iglesia Católica, el mundo esperaba ver con especial interés el vínculo del papa con su país natal. Sin embargo, lo que perfiló fue un duelo entre León XIV y las ambiciones belicistas del republicano.

El Papa recibirá a Marco Rubio y busca bajar la tensión tras los cruces con Donald Trump

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Dentro de su lista de prioridades para su pontificado se impone su escucha metódica y sus prioridades sociales: lucha contra la pobreza, peligros de la inteligencia artificial, justicia ambiental y defensa de la paz. Más moderado que el papa Francisco, pero aun así una continuidad de sus preocupaciones.

Partidario de una gobernanza transversal que asocie los sectores del Vaticano, delega en los asuntos más delicados. Hasta el punto de permitir que la jerarquía católica estadounidense denuncie ciertas decisiones de la administración Trump, en particular la política migratoria y la violencia policial.

León tiene un estilo discreto que contrasta con el de su predecesor

El pasado noviembre de 2025, los obispos publicaron así una carta sin precedentes. Allí denunciaban la "difamación" de los extranjeros y los atentados contra la dignidad de los inmigrantes.

León XIV "no desea presentarse en la escena internacional como estadounidense"

No obstante, la "Diplomacia de fuerza" denunciada por León XIV acabó reduciendo su margen de maniobra. En febrero, con el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel, calificó de "inaceptables" las amenazas de Trump de "aniquilar la civilización iraní".

Durante una gira reciente por África denunció las desigualdades, la corrupción y la explotación injusta

Esta forma pacifista del pontífice en plena Semana Santa provocó el enojo de Trump, que lo califica de "debil" frente a la criminalidad y de "incompetente" en política exterior. Aunque asegura no tener "miedo", León XIV se niega a entrar en una escalada verbal.

El jefe de la Iglesia católica "no desea presentarse en la escena internacional como estadounidense, como representante de una superpotencia, sino como un pastor que representa a una Iglesia universal", añadió Christopher White, autor del libro "Papa León XIV: Dentro del cónclave y el amanecer de un nuevo papado".

El papa en su gira por el continente africano

La estrategia del Vaticano está destinada a mantener un diálogo con Washington sin renunciar a una respuesta moral de la geopolítica internacional. El pontificado busca representar a los 1.400 millones de católicos que hay en el mundo.

Marco Rubio en la Santa Sede

La visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, prevista para este jueves en el Vaticano, confirma la importancia de Washington en la agenda la Santa Sede. Según los analistas, la audiencia privada tiene como objetivo descongelar las relaciones bilaterales entre ambos líderes.

Primera reunión entre Rubio y León XIV

En medio de la reciente gira papal por África, el duelo a distancia con Trump amplificó el estilo más firme adoptado por León XIV. Desde su viaje, el papa denunció formalmente la corrupción, las desigualdades y la violación de los derechos humanos ante líderes que llevan años en el poder.

Por primera vez, la prensa internacional coincidió en que el pontífice no dudó en recurrir a un vocabulario contundente para resaltar la urgencia de la paz. Para su primer aniversario, viajará el viernes a Nápoles y Pompeya, centrados en el ámbito eclesiásticos.