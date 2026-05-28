Decathlon desembarca en Córdoba: abrirá en Nuevocentro y promete “el mejor balance precio-calidad del mercado”

La llegada de Decathlon a Córdoba ya genera expectativa entre fanáticos del deporte, familias y consumidores que durante años buscaron la marca en viajes o compras online. La reconocida cadena francesa de artículos deportivos abrirá este sábado 30 de mayo su primer local en el interior de Argentina, en el shopping Nuevocentro.

“Sentimos muchísima expectativa del público. Había gente que viajaba para tratar de encontrar nuestra marca y ahora la puede tener en Córdoba, a pasito nomás”, expresó Francisco Tedín, líder de Decathlon Argentina, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM).

La firma desembarcó en el país hace menos de seis meses y eligió Córdoba como su primera apuesta fuera de Buenos Aires. La decisión, aseguran, no fue casual. “Argentina es la tierra prometida para Decathlon. Encontrás todas las geografías y un público muy apasionado por el deporte. Y Córdoba es el epicentro de todo eso”, sostuvo.

La tienda ofrecerá productos para múltiples disciplinas deportivas y buscará diferenciarse no solo por la amplitud de opciones, sino también por la experiencia dentro del local. “Queremos que cualquiera pueda descubrir un deporte nuevo o mejorar el que ya practica. La idea es invitar a la gente a experimentar”, explicó.

Desde la empresa remarcan que uno de los principales atractivos será la relación entre precio y calidad. “Tenemos el mejor balance precio-calidad del mercado”, afirmó Francisco. Entre algunos ejemplos, mencionó shorts deportivos desde $20.000 y mochilas por debajo de los $12.000, además de una fuerte demanda proyectada para productos de invierno como polares y remeras térmicas.

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La apertura también contará con promociones especiales. Según adelantaron, habrá gift cards para los primeros clientes, regalos sorpresa y distintas actividades dentro de la tienda durante los primeros días.

Se espera una convocatoria masiva en una provincia donde el deporte atraviesa desde el fútbol y el básquet hasta el trekking, running y ciclismo. “Queremos que más gente haga deporte porque hace bien a la mente, al cuerpo y al espíritu”, resumieron desde la marca.