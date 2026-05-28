Provincia busca mostrar solvencia: según Acosta, "Córdoba no necesita salvatajes de la Nación"

En un contexto de caída de la recaudación, desaceleración industrial y tensión fiscal en provincias y municipios, el ministro de Economía de Córdoba, Guillermo Acosta, salió a defender la estrategia financiera del gobierno provincial y dejó una definición con fuerte contenido político: “Córdoba no ha recibido ninguna ayuda del Tesoro Nacional”.

La frase fue pronunciada este miércoles durante un almuerzo de trabajo organizado por la Fundación Ecosur, brazo técnico de la Bolsa de Comercio de Córdoba, en el marco de la presentación del libro “Balance de la Economía Argentina”. Allí, Acosta compartió panel con economistas y empresarios y luego dialogó con medios, entre ellos Punto a Punto.

El ministro reconoció que la economía provincial convive con un escenario complejo, con “varios meses consecutivos de caída real interanual” en algunos indicadores vinculados a la actividad y la recaudación, aunque aseguró que el deterioro estaba contemplado en las proyecciones oficiales. Según explicó, eso permitió “ordenar la pauta de gasto” y cerrar 2025 con ahorro corriente y superávit fiscal.

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“Todos estos meses de caída real interanual en los envíos nacionales, la Provincia los tenía proyectados y en función de eso pudimos ir ordenando la pauta de gasto”, sostuvo Acosta. Y agregó que el objetivo fue mantener el equilibrio sin resignar “inversión social ni obra de infraestructura”.

La defensa del superávit aparece como uno de los ejes centrales de la administración provincial en un momento donde varias jurisdicciones enfrentan dificultades financieras crecientes. Consultado sobre si Córdoba necesitará asistencia extraordinaria de la Nación, el funcionario fue tajante: “Córdoba no ha recibido ninguna ayuda del Tesoro Nacional desde el inicio de las dos gestiones”.

Incluso descartó la posibilidad de pedir adelantos de coparticipación, una herramienta habitual en provincias con problemas de liquidez. “Hoy Córdoba no la está necesitando”, afirmó.

Fondos nacionales y Caja de Jubilaciones

Uno de los puntos donde Acosta mostró mayor optimismo fue en la relación financiera con Nación respecto de la Caja de Jubilaciones provincial. Según detalló, Córdoba logró cerrar un acuerdo para 2026 que contempla 12 cuotas mensuales de $10.000 millones enviadas por ANSES.

El ministro destacó que ese entendimiento permitió avanzar en la determinación de déficits acumulados entre 2017 y 2024, un reclamo histórico de la Provincia frente al Estado nacional.

“El acuerdo del año pasado permitió que ANSES y nuestra Caja de Jubilaciones pudieran avanzar sobre la determinación de los déficits. Le vamos quitando incertidumbre a un reclamo histórico”, señaló.

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Además, dejó abierta la puerta a eventuales mejoras para jubilados provinciales a partir de la regularización de esos envíos. “Se están estudiando algunas alternativas que obviamente tendrían impacto”, dijo, aunque evitó anticipar medidas concretas.

En paralelo, Acosta también se refirió a otro frente de tensión entre Provincia y Nación: el aumento del gasto sanitario absorbido por Córdoba ante prestaciones vinculadas al PAMI. Según explicó, la Provincia viene cubriendo servicios y atenciones cuya recuperación financiera todavía está en proceso.

“Está absolutamente registrado y el Ministerio de Salud tiene un proceso para recuperar esos servicios”, indicó. Mientras tanto, reconoció un fuerte crecimiento en la demanda de turnos e intervenciones dentro del sistema sanitario provincial.

Industria automotriz, empleo y “actividad flaca”

Durante el intercambio con periodistas, el ministro también habló sobre el momento que atraviesa la industria automotriz y metalmecánica cordobesa, dos sectores estratégicos para la economía local.

Reconoció que las terminales están pasando “un momento difícil”, especialmente mientras esperan el lanzamiento de nuevos modelos y la reconfiguración hacia vehículos utilitarios y de carga. “Hoy están atravesando un momento difícil, que era esperado, hasta que lleguen nuevos modelos”, sostuvo.

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Sin embargo, planteó que la Provincia trabaja en una estrategia de diversificación para conectar empresas cordobesas con nuevas cadenas de valor, especialmente vinculadas al petróleo y gas de Vaca Muerta.

En ese sentido, mencionó casos de firmas metalúrgicas y tecnológicas que comenzaron a ofrecer productos y servicios para el sector energético en Neuquén. “Muchas veces no es reconversión, sino atender otra cadena de valor”, explicó.

La visión general del Gobierno provincial sobre la economía nacional, según dejó entrever Acosta, es moderadamente optimista, aunque lejos de cualquier euforia. El ministro coincidió con las estimaciones de crecimiento del economista Guido Sandleris, quien había proyectado una expansión cercana al 2,8%. “Estamos en esos parámetros”, dijo, aunque aclaró que se trata de “un año de crecimiento flaco”.

Menos impuestos, pero con cautela

Otro de los temas presentes en el almuerzo empresarial fue la presión tributaria provincial. Frente a los reclamos del sector privado por una baja de impuestos, Acosta recordó que el gobernador Martín Llaryora ya presentó un programa de alivio fiscal previsto para 2026.

No obstante, admitió que cualquier reducción adicional dependerá de la evolución de las cuentas públicas. “En la medida en que los números lo permitan, vamos a seguir ese camino”, aseguró.

El funcionario defendió especialmente la política de Ingresos Brutos en Córdoba y afirmó que la Provincia tiene “la menor tasa efectiva promedio” entre las cinco jurisdicciones más grandes del país. Además, remarcó que Córdoba es una de las administraciones que más rápido devuelve saldos a favor vinculados a ese impuesto.