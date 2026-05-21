jueves 21 de mayo de 2026
INTERNACIONAL
MILLONES DE FIELES AGUARDAN SU LLEGADA

La Iglesia Católica confirmó que el Papa León XIV visitará Uruguay antes de fin de año: ¿y Argentina?

Sería el segundo Papa en llegar a Uruguay, tras las visitas de Juan Pablo II en 1987 y 1988.

Papa León XIV
Papa León XIV | AFP

El Papa León XIV realizará una visita a Uruguay el próximo noviembre anunció la Iglesia Católica de Montevideo luego que comenzaran a correr rumores sobre el arribo del Sumo Pontífice a Latinoamérica.

Según La Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay le confirmó a la agencia Reuters que está realizando todos los preparativos para esta visita que será parte de una gira mucho más grande por el sur de América Latina que se anunció en febrero y podría incluir a Perú y Argentina.

De acuerdo al diario El País de Uruguay, el Papa no dio una fecha exacta ni el tiempo que estará en Uruguay. Sus destinos serían Montevideo, Salto y un departamento del norte que todavía no fue informado, detalló Telemundo en base a declaraciones de fuentes de la Iglesia.

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