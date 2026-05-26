La IA impulsa el cambio de carreras en América Latina: cada vez más adultos buscan empleo en tecnología

La Inteligencia Artificial se convirtió en uno de los principales motores de la reconversión profesional en América Latina, especialmente entre personas mayores de 35 años que buscan cambiar de carrera e insertarse en sectores vinculados a la transformación digital. Así lo reflejó un informe elaborado por la plataforma educativa Coderhouse, que analizó una base de casi 500.000 estudiantes de más de diez países de la región y detectó un crecimiento sostenido del aprendizaje digital enfocado en nuevas habilidades tecnológicas.

Las privatizaciones generarán poco empleo

Según el estudio, el mercado laboral latinoamericano atraviesa una transformación impulsada por la digitalización y las nuevas tecnologías, en un escenario donde el aprendizaje continuo dejó de ser una práctica exclusiva de los más jóvenes. Aunque el 70% de los estudiantes se concentra entre los 20 y 34 años, el informe destacó una participación creciente de personas mayores de 35 años, especialmente en la franja de 35 a 39 años.

La principal motivación detrás de esta vuelta a la formación es laboral. De acuerdo con los datos relevados por Coderhouse, tres de cada cuatro estudiantes comienzan cursos con un objetivo profesional concreto y el 17,3% lo hace específicamente para lograr una reconversión profesional total.

El informe señala que existe una “minoría grande” que apuesta por abandonar sus industrias de origen para ingresar al mundo tecnológico. Además, el aprendizaje continuo se consolidó como una práctica sostenida en el tiempo: más de 11.000 estudiantes completaron diez o más cursos y el promedio general alcanza los 3,68 cursos por alumno.

La Inteligencia Artificial desplazó a otras disciplinas digitales

Dentro de las áreas de estudio más elegidas, la Inteligencia Artificial pasó a ocupar el primer lugar entre las preferencias de los estudiantes. Más de 20.000 personas seleccionaron cursos de IA como principal opción de formación, superando incluso a la combinación de Marketing y Data.

Entre el fantasma de la sustitución y la promesa de una nueva era laboral

Pese al crecimiento de la IA, las carreras vinculadas al desarrollo y la programación continúan teniendo una fuerte demanda. Entre las opciones más populares aparecen Desarrollo Full Stack, Desarrollo Frontend React y Desarrollo de Aplicaciones, especialmente para quienes buscan una inserción técnica más profunda.

El informe también muestra que el sector privado concentra el 90% de los graduados que consiguen empleo luego de la reconversión profesional. Además, el 78% termina trabajando en industrias vinculadas directamente con la transformación digital.

Entre los principales sectores de inserción laboral se destacan el e-commerce y retail, que absorben el 27% de los graduados, seguidos por banca y fintech con el 25%, y consultoría tech y empresas tecnológicas con el 26%.

El factor humano sigue siendo clave en la formación

A pesar del avance de la automatización y las herramientas basadas en Inteligencia Artificial, el estudio remarca que el acompañamiento humano sigue siendo uno de los aspectos más valorados por los estudiantes. El 63% menciona a docentes y tutores como el punto fuerte de su experiencia educativa, mientras que el 22% destaca las clases en vivo y la interacción en tiempo real.

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“En una era de AI conversacional, los estudiantes valoran más el sincrónico que nunca”, afirmó Tomás Cabiche, Chief Growth Officer de Coderhouse. El ejecutivo agregó que “aunque el factor humano es vital durante el cursado, la IA está comenzando a jugar un rol en cómo los estudiantes descubren estas oportunidades de reconversión”.

Por último, el estudio también reflejó un crecimiento sostenido de la participación femenina dentro de las disciplinas tecnológicas. Mientras en 2022 las mujeres representaban el 54% de las cohortes, en 2025 la cifra ascendió al 59%, consolidando una tendencia hacia una mayor paridad de género en los procesos de reconversión profesional vinculados al sector tecnológico.

GZ/fl