Una encuesta de Management & Fit de mayo de 2026 demostró que el gobierno nacional de Javier Milei y el provincial de Axel Kicillof comparten un mismo problema electoral: la desaprobación. Milei y Kicillof se encuentran empatados en rechazo ciudadano, en un distrito que históricamente fue el termómetro político del país y que hoy anticipa un escenario electoral sin favoritos claros.

El presidente registra 37,8% de aprobación frente a un 58,4% de desaprobación. Kicillof, por su parte, obtiene 37,5% de aprobación contra un 54% que lo rechaza. Dos décimas de diferencia en el apoyo, cuatro puntos en el rechazo. Para un presidente y un gobernador que se presentan como polos opuestos del espectro político, los números son llamativamente similares.

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Donde sí aparecen matices es en el desglose por género y nivel educativo. Milei pierde más fuerte entre las mujeres: 62,3% lo desaprueba. En el caso de Kicillof, esa cifra baja a 51,6%. Entre los varones, en cambio, el gobernador es el que sufre más: recoge 56,4% de rechazo contra 54,5% para el presidente.

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En el nivel educativo bajo, Milei acumula 66,8% de desaprobación y Kicillof apenas 44%, único segmento donde la diferencia entre aprobación y rechazo es casi inexistente. En el nivel medio, el gobernador es quien sale peor parado, con 57,2% de rechazo.

El contexto en el que ambos líderes disputan esa paridad no es favorable para nadie. El 46% de los consultados cree que el país estará peor o mucho peor dentro de un año, casi 5 puntos más que en abril y el registro más negativo de los últimos tres meses.

La visión positiva cayó al 35,3%, frente al 42,5% de febrero. El pesimismo crece especialmente entre mujeres, donde la expectativa negativa alcanza el 48,6%, y en el nivel educativo bajo, donde trepa al 49%.

El número más contundente del sondeo es el que responde a la pregunta sobre continuidad o cambio. Si las elecciones presidenciales fueran mañana, el 55% votaría por un cambio total de políticas y equipo de gestión, 3,5% más que en abril. La continuidad total apenas alcanza el 15,6%, mientras que la continuidad con cambios parciales registra el 26%. La suma de ambas formas de continuidad cae al 41,6%, su nivel más bajo en los últimos meses.

La demanda de cambio es transversal: 59,3% entre las mujeres, 55,3% en menores de 40 años y 61% en el nivel educativo bajo. Solo entre varones con nivel educativo alto el apoyo a alguna forma de continuidad supera el 47%.

El ránking de imagen: Bullrich arriba, Adorni y Karina en el fondo

En el plano de imagen de dirigentes, medida en base PBA, Patricia Bullrich aparece como la figura con mejor relación entre positiva y negativa: 35,1% favorable y 51,3% desfavorable, una diferencia de -16,2 puntos. La siguen Cristina Fernández de Kirchner con -15,4 puntos de diferencia y Kicillof con -15, lo que muestra que los tres compiten en un rango muy acotado en la cima del ránking.

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Milei queda en la mitad de la tabla con 29,5% de imagen positiva y 54% negativa (-24,5). Por debajo aparecen Victoria Villarruel (-29,0), Luis "Toto" Caputo (-30,8), Sergio Massa (-34,4) y Mauricio Macri (-34,9), cuatro dirigentes que acumulan más del doble de imagen negativa que positiva.

En el extremo opuesto, Karina Milei y Manuel Adorni comparten el fondo del ránking. La secretaria general de la Presidencia registra 11,9% positiva frente a 62,3% negativa (-50,4), mientras que el jefe de Gabinete cierra la tabla con apenas 13,3% positiva y 64,1% negativa (-50,8). También por debajo del promedio aparece Diego Santilli con -17,5 y Myriam Bregman con -13,7, la única dirigente de izquierda incluida en el relevamiento.

El escenario que dibuja la encuesta es el de una provincia en la que el kirchnerismo no logra capitalizar el desgaste del gobierno nacional, y el oficialismo no consigue traducir su gestión en respaldo territorial. Kicillof y Milei llegan a las legislativas de octubre empatados en el rechazo, con una ciudadanía mayoritariamente pesimista sobre el futuro del país y que en su mayor parte pide un cambio total. En ese tablero, el que menos pierda podría terminar siendo el gran ganador.

La encuesta fue realizada entre el 11 y el 22 de mayo de 2026, combinó metodología presencial, online y telefónica a través de sistemas CATI. La muestra abarcó 2.200 casos efectivos y 2.200 ponderados a nivel nacional, el estudio cuenta con un margen de error de +/- 2,1% para un nivel de confianza del 95%.

RG/fl