Javier Milei habla en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas

El presidente Javier Milei estará a cargo de darle el cierre al 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se lleva a cabo bajo el lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

En este evento asisten figuras relevantes del ámbito político, empresarial y financiero, de los sectores público y privado, donde se analiza el escenario económico actual, las inversiones y los desafíos que tiene el país en los próximos años.

El cierre del mandatario argentino tendrá puesto el foco en la consolidación económica, con la que defenderá su modelo de gestión, ante los empresarios presentes, y exponer los avances en su plan de reformas estructurales. Asimismo, hablará acerca del superávit y la estabilidad macroeconómica de la Argentina.

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