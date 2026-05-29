Ciudad de Buenos Aires, entre el café y el monoambiente: la crisis de los espacios donde se construía comunidad

La ciudad de Buenos Aires construyó su mística y su identidad en torno a la cultura del encuentro. El café sin apuro, la charla en la vereda y el club de barrio. Históricamente, el café porteño no ha sido un mero espacio de consumo rápido de una infusión; funcionó como una extensión de la vida privada, un "tercer espacio" sin plazos ni tiempo donde se detiene el reloj y se teje la trama social, política y cultural de la ciudad.

Sin embargo, la combinación de un agresivo cambio demográfico, un boom inmobiliario orientado a la vivienda mínima y las sucesivas crisis económicas están transformando la fisonomía de los barrios y poniendo en jaque estos históricos lugares de pertenencia ¿Hacia dónde va una sociedad cuando el mercado y el bolsillo fragmentan sus espacios comunes?

La respuesta no es sencilla. Los especialistas consultados por PERFIL coinciden en que se trata de un proceso de transformación profunda que atraviesa la manera de habitar Buenos Aires. La pandemia, el auge del trabajo remoto, el crecimiento de los hogares unipersonales, la expansión de los alquileres y la presión del mercado inmobiliario están redefiniendo tanto el paisaje urbano como los vínculos sociales.

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La ciudad del café: la trinchera de los Bares Notables

Para entender qué está cambiando hay que volver al origen. Buenos Aires construyó buena parte de su identidad alrededor de sus cafés. No como simples comercios, sino como espacios de sociabilidad, discusión política, producción cultural y construcción de comunidad.

Horacio Spinetto, miembro fundador de la Comisión de Cafés Notables, recuerda que los cafés porteños existen desde la época colonial y que, incluso antes de la Revolución de Mayo de 1810, funcionaban como lugares de encuentro clave. "En la esquina de lo que hoy es Bolívar y Alsina, frente a la iglesia de San Ignacio, existía el Café de Marco. Fue un café donde se juntaban todos los patriotas revolucionarios; ahí estuvieron Belgrano, Moreno, Castelli y Monteagudo", detalla.

Stain Coffee, el primer café de Buenos Aires que enlata su café en origen

La creación formal de la Comisión de Cafés Notables en 1998, que hoy protege a cerca de 90 establecimientos, nació justamente para distinguir esta actividad comercial ligada íntimamente a las costumbres porteñas.

"A lo mejor hay un café de barrio donde nunca estuvo Jorge Luis Borges ni Diego Maradona se tomó una cerveza, pero si lo sacan, la pérdida para los vecinos es terrible. Se ha demostrado que cuando cierra un café, se generan importantes reacciones. Me acuerdo cuando cerró Las Violetas o Bar Británico: los vecinos se movilizaron y le hicieron todo un abrazo a la manzana. Cuando cierra un café tradicional, se clausura un espacio esencial para los porteños; un sitio donde la gente va a pensar que las utopías son posibles, donde muchos tienen su primera cita, donde arman la selección ideal de fútbol o resuelven la política del país en diez minutos", reflexiona Spinetto.

Desde 1884, Las Violetas funciona como uno de los grandes espacios de encuentro de la vida porteña y forma parte del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires

Para el historiador, no existe actividad de la vida cotidiana en Buenos Aires que no tenga relación con sus cafés, desde la literatura hasta el fútbol, citando los casos de El Viejo Buzón con el club Ferro, o el Café Roma con Boca Juniors; pero el vínculo definitivo se selló a través de la música. "El producto cultural más importante de la ciudad es el tango, y su relación con el café siempre ha sido notable".

“Buenos Aires, afortunadamente, es una ciudad con cafés”. Horacio Spinetto

El historiador destaca que, a diferencia de lo que ocurre en Santiago de Chile o en ciudades europeas donde el café se consume "parado y al paso", el porteño exige la mesa de madera, el mozo y el derecho a pasar horas leyendo el diario, conversando, o estudiando. "Afortunadamente, Buenos Aires sigue siendo una ciudad con cafés", agrega.

Sin embargo, esta mística de la permanencia y el arraigo vecinal hoy se enfrenta a dinámicas globales de consumo y mutaciones en los lazos sociales.

En este sentido, Dhan Zunino, sociólogo, historiador urbano e investigador del CONICET, aporta de qué manera las transformaciones de las ciudades impactan en la sociabilidad real.

Lejos de diagnosticar una "anomia" generalizada, el especialista prefiere hablar de una ciudad fragmentada en "tribus de consumo", donde conviven la gentrificación comercial de impronta hipster y las estrategias de marketing vintage con la resistencia genuina de los sectores locales. Es precisamente en este escenario de tensiones donde las identidades porteñas encuentran nuevas grietas para sobrevivir.

Afortunadamente, frente a la avanzada de la cultura fast-food, emerge una fuerte contracultura juvenil.

Zunino destaca fenómenos autogestivos en plataformas digitales, como la red "Bar de Viejes" en Instagram, donde las nuevas generaciones se organizan para consumir y revitalizar los antiguos bares de barrio sin alterar su fisonomía original.

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Pero el fenómeno que preocupa a los especialistas no es la desaparición del café como institución, sino la transformación de los barrios que los sostenían. La fisonomía residencial de Buenos Aires registra un quiebre estructural: zonas tradicionales de casas bajas y PHs, como Villa Crespo, Chacarita o Villa Urquiza, se transforman en corredores de edificios de escala reducida.

Según detalla Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, Buenos Aires atraviesa un complejo escenario demográfico global marcado por el envejecimiento poblacional y la caída de la fecundidad.

"Según los últimos datos, el 39% de los hogares de la ciudad son unipersonales, una cifra que escala hasta el 47% en las comunas del norte. Además, el 40% son hogares sin hijos", precisa el funcionario.

Esta realidad demográfica se alinea con la lógica del mercado inmobiliario. Sergio Poggi, arquitecto, docente y titular de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, explica que el encarecimiento de la construcción transformó las reglas del juego. Mientras que a finales de 2023 construir el metro cuadrado costaba menos de 800 dólares, hoy es imposible bajar de los dos mil dólares.

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A modo de ejemplo, Poggi detalla: "A principios de diciembre de 2023, una bolsa de cemento de 50 kg costaba $831. Hoy está a $15.600". Ante este escenario, sin acceso masivo al crédito hipotecario, el mercado vuelca sus inversiones hacia unidades monoambientales o de dos ambientes pensadas para un público joven, soltero y fundamentalmente inquilino, que pasó de representar el 20% de la ciudad en 2001 al 40% en la actualidad.

"Todo lo que reduzca espacio, especialmente los microambientes, afecta sensiblemente la calidad de vida y el comportamiento social", sostiene. El arquitecto advierte sobre las consecuencias de la verticalización desproporcionada y plantea la necesidad de regular lo que denomina el "derecho al sol".

Por su parte, el sociólogo Nahuel Sosa señala que el impacto de la gentrificación y la reconversión comercial altera la dinámica diaria de los barrios. El proceso se traduce en una mayor valorización del suelo, el reemplazo de comercios de cercanía por franquicias o propuestas orientadas al turismo, y una fuerte modificación en las rutinas de los residentes históricos.

Sosa menciona el caso de San Telmo como uno de los ejemplos más visibles. "El problema aparece cuando el cambio está liderado por las tendencias inmobiliarias y los habitantes no tienen otra opción que adaptarse", explicó.

El valor del espacio público

Frente a estos cambios, los especialistas coinciden en un punto: cuando existen espacios públicos de calidad, la gente los utiliza.

Poggi cita el caso de las plazas renovadas en la ciudad de La Plata. Tras las obras de reacondicionamiento, los espacios comenzaron a llenarse de vecinos que vuelven a encontrarse, conversar y compartir tiempo al aire libre.

Desde el Gobierno porteño, Bereciartua plantea una mirada similar a través del concepto de "ciudad de cercanía". La idea consiste en organizar los barrios para que trabajo, educación, salud, comercio y espacios públicos se encuentren a pocos minutos del hogar, reduciendo tiempos de traslado y fortaleciendo nuevas centralidades urbanas.

El plan oficial busca emular estrategias de ciudades como París, expandiendo ciclovías, áreas peatonales y el Sistema Integrado de Movilidad Urbana, como la proyectada línea de trambuses eléctricos entre Pompeya y Aeroparque, para descentralizar la urbe.

"El modelo pone en valor el 'tiempo recuperado': si organizamos la Ciudad para que las personas encuentren trabajo, educación, comercio y espacios públicos a 15 o 20 minutos a pie o en bici de su hogar, la gente va a querer vivir acá", concluye el ministro.

Sin embargo, Dhan Zunino advierte que la calidad de vida urbana no depende únicamente de la infraestructura o la cercanía de los servicios. A su entender, la pregunta no es si la ciudadanía busca espacios de encuentro, sino si la Ciudad está ofreciendo suficientes oportunidades para que esos encuentros ocurran.

El sociólogo sostiene que persiste una fuerte necesidad de participar de la vida urbana. "Hay una especie de avidez o de necesidad de eventos públicos masivos, de querer participar de la ciudad", afirma.

Y agrega: "Si ponés de repente eventos gratis, vas a ver que la gente sí tiene ganas de encontrarse y usar la ciudad. El tema es que si todo va a estar mediado por el consumo, se va a poner muy difícil. Tomar el café no es porque nos gusta el café que nos están sirviendo, es el evento. El café sirve como un lugar de encuentro".

CP