Claves de expertos para elegir y preparar un gran café en casa

Para muchos, el café de la mañana es un ritual innegociable; para otros, el combustible necesario para arrancar el día o la excusa perfecta para hacer una pausa. Sin embargo, pasar de un café "aceptable" a una taza verdaderamente excepcional no depende de tener la máquina más cara del mercado, sino de entender algunos secretos fundamentales que transforman por completo el sabor, el aroma y la experiencia. A continuación, te dejamos los tres pilares que los expertos recomiendan tener en cuenta para dominar el arte del buen café.

1. El origen y el grano: leer la etiqueta:

El primer gran cambio empieza en la góndola. El mercado actual ofrece una variedad enorme, pero la regla de oro de los baristas es optar, siempre que sea posible, por el café de especialidad o 100% arábica. En la etiqueta debe decir tostado porque, a diferencia del café torrado (que es procesado con azúcar para enmascarar defectos del grano), el café tostado natural permite percibir las notas reales de la planta: desde perfiles más frutales y ácidos hasta sabores achocolatados o dulces. Si comprás en grano y podés molerlo en el momento, el salto de calidad en el aroma será rotundo.

2. La molienda: el tamaño sí importa

Cada cafetera exige un tipo de molienda distinto porque el tiempo de contacto entre el agua y el café varía. Por eso es importante que puedas comprar el grano y molerlo según los requerimientos de cada tipo de preparación. Acá te contamos qué tipo necesitás para cada cafetera:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La molienda fina es ideal para máquinas espresso, donde el agua pasa a mucha presión y muy rápido. Mientras que la molienda media, con una textura similar a la arena, se aconseja para la cafetera de filtro tradicional o la italiana (Moka). Por último, la molienda gruesa es perfecta para la prensa francesa, que requiere una infusión más larga (de unos 4 minutos). ¿Cómo darte cuenta si estás usando la molienda adecuada? Si el café te queda demasiado amargo o "quemado", la molienda puede estar muy fina para tu cafetera. Si te queda acuoso o sin cuerpo, probablemente esté demasiado gruesa.

3. El agua y la temperatura: el ingrediente invisible

Una taza de café es, en un 98%, agua. Por eso, usar agua filtrada o mineral evita que el cloro altere el resultado final. Respecto a la temperatura, el agua jamás debe hervir. El punto ideal está entre los 90°C y 93°C (justo antes del hervor, o dejando reposar la pava un minuto después de que cortó). Si usás agua hirviendo, vas a quemar los aceites esenciales del café, arruinando sus mejores atributos.

Tu pausa cafetera, con beneficios exclusivos

Lograr el ritual perfecto en casa es mucho más fácil cuando tenés a mano las mejores marcas y variedades del mercado. Pensando en esos momentos de disfrute cotidianos, Libre, la plataforma de beneficios para suscriptores de Perfil, diseñó una selección de descuentos exclusivos para que equipes tu alacena con la máxima calidad.

Si sos miembro de la comunidad Libre, podés acceder a beneficios y descuentos especiales en marcas líderes del sector:

Cabrales: Ideal para los amantes del café tostado clásico y de especialidad.

Caffettino y Dolce: Opciones perfectas para quienes buscan practicidad y variedad en cápsulas y formatos modernos.

Nestlé Shop: Toda la línea para renovar tus variedades favoritas en un solo lugar.

Kimbo: El auténtico e intenso sabor del espresso napolitano directo en tu taza.

Preparar un buen café es un viaje de ida. Entrá a la plataforma de Libre, aprovechá tus beneficios y transformá tu próxima taza en una experiencia premium. Además, cientos de descuentos en cafeterías de especialidad.

Si todavía no te suscribiste, hacelo desde acá, el periodismo más riguroso se paga solo con los beneficios de Libre. ¡Empezá a ahorrar!