Adriana Bustamante: “La inteligencia artificial está en el centro y hace que repensemos todo”

La transformación digital avanza a un ritmo vertiginoso y obliga a los profesionales del sector a reconfigurar constantemente sus estrategias. En este contexto, Adriana Bustamante, organizadora del Social Media Day, profundizó sobre las tendencias que marcan la agenda actual, signada fuertemente por la irrupción de la inteligencia artificial y las estrategias de cobertura en grandes eventos. Con una propuesta que cruza la innovación técnica y los casos de estudio más relevantes del mercado, la próxima edición en Buenos Aires se llevará a cabo el 3 de junio en la Usina del Arte.

Este año, además de los ejes tecnológicos habituales, el encuentro contará con un segmento especial denominado "Pasión del Mundial". Según explicó Bustamante, no se tratará de un panel tradicional, sino de un espacio dedicado exclusivamente a analizar la trastienda de cómo las marcas, los medios y las agencias de comunicación planifican y ejecutan sus campañas en redes sociales, tanto en la previa como en tiempo real. Entre los platos fuertes de este bloque se destaca la participación de representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una entrevista exclusiva con Sergio Goycochea, enfocada en la fuerte expansión digital que ha tenido la institución en el último tiempo.

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La inclusión de estas temáticas responde a una transformación profunda que excede lo coyuntural. Para la organizadora, la inteligencia artificial aplicada al marketing y los negocios generó un quiebre fundamental. "Cambia mucho el paradigma de comunicación", aseguró Bustamante, trazando un paralelo histórico con lo vivido hace más de una década: "Como en el 2010 hablamos del surgimiento de las redes sociales y cómo iba a cambiar nuestra profesión, hoy por hoy la inteligencia artificial está en el centro y hace que repensemos todo". Esta evolución obliga a revisar desde los nuevos roles dentro de las estructuras corporativas hasta la manera en que los profesionales incorporan la economía del conocimiento en su práctica diaria.

El desafío de la federalización y las tendencias locales

Uno de los mayores logros del Social Media Day fue su capacidad para expandirse a lo largo de las provincias argentinas, logrando descentralizar el conocimiento técnico. Bustamante subrayó que la calidad de los contenidos y el nivel de los disertantes se mantienen intactos en cada destino, desmitificando la idea de que las mejores propuestas solo se encuentran en Buenos Aires. La clave del éxito de este formato federal radica en la escucha activa de las necesidades de cada comunidad local.

Lejos de centralizar los recursos, la organizadora remarcó el enorme valor y potencial de los profesionales del interior del país, destacando que cuentan con las herramientas y el talento necesario para desarrollar estrategias digitales de primer nivel de manera autónoma, impulsando así el crecimiento de sus propias regiones.

Un momento bisagra para marcas y agencias

La irrupción de la inteligencia artificial generó un cambio de paradigma. Para Bustamante, el mercado se encuentra actualmente en un período de transición caracterizado por una carrera acelerada donde las empresas buscan actualizarse de manera constante para mantener su competitividad, muchas veces sin el tiempo necesario para reflexionar sobre el rumbo estratégico de estas implementaciones.

Frente al interrogante de si la tecnología llegará a desplazar el factor humano, la organizadora adoptó una postura optimista y definió a la IA como un "asistente" capaz de destrabar bloqueos creativos y agilizar los procesos cotidianos de planificación y redacción. Desde su perspectiva, las herramientas digitales están al servicio de la optimización del tiempo, pero el criterio y la visión estratégica seguirán dependiendo del talento de las personas.

En cuanto a los criterios de selección de las ponencias, señaló que las experiencias más enriquecedoras para el público son aquellas que muestran "la cocina" de los proyectos, es decir, el desarrollo real de las estrategias digitales de empresas y agencias reconocidas. Explicó que el valor fundamental radica en compartir tanto las campañas exitosas como los errores cometidos en el proceso diario de experimentación, ya que la honestidad en el aprendizaje resulta sumamente constructiva para los asistentes.

Como cierre y consejo para quienes buscan insertarse en este ecosistema o potenciar sus proyectos autónomos, la especialista recomendó mantener una formación continua mediante el seguimiento de referentes del sector en plataformas digitales y la experimentación directa con herramientas disponibles en el mercado. Finalmente, ratificó que el principal diferencial de los encuentros presenciales sigue siendo el potencial de las relaciones humanas: el valor de compartir un café, debatir entre colegas y propiciar un espacio de networking colaborativo donde se generan nuevas oportunidades de negocio.

Todos los interesados que quieran llevar la iniciativa a su ciudad se pueden contactar con [email protected] y para más información de las próximas fechas visitar la web de www.smday.com.ar.