Qué hacer en Concordia el fin de semana largo del 25 de mayo: termas, historia y agenda completa

El litoral argentino ofrece opciones inigualables para quienes buscan una escapada diferente, y la ciudad de Concordia, Entre Ríos, se posiciona como el destino ideal para disfrutar el fin de semana largo patrio del 25 de Mayo. Con una ubicación estratégica y excelente conectividad gracias a su nuevo aeropuerto —que conecta con Aeroparque en apenas 45 minutos con dos frecuencias semanales—, esta localidad entrerriana combina relax en aguas termales, naturaleza virgen, gastronomía regional de primer nivel y una variada agenda cultural pensada para toda la familia.

Agenda patria en el Castillo San Carlos y El Naranjal de Pereda

En el Castillo San Carlos, las visitas pueden realizarse todos los días de 9 a 19 hs, invitando a recorrer el histórico edificio y su entorno natural, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

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La agenda especial para el fin de semana largo incluye:

Sábado 23: Se realizarán los recorridos de “Arquitectura con Historia” a las 11 y 15 horas. Más tarde, a las 16 horas, llegará la “Barrileteada Patria”, una propuesta recreativa ideal para los más chicos, mientras que a las 19 horas se desarrollará la experiencia de Astroturismo para contemplar el cielo nocturno en un entorno natural único.

Domingo 24: A las 11 horas comenzará la "Visita Literaria", la propuesta vinculada al paso de Antoine de Saint-Exupéry por el castillo y el universo de El Principito. El circuito de “Arquitectura con Historia” tendrá una nueva edición a las 15 horas.

Lunes 25: Se podrá disfrutar nuevamente de la "Visita Literaria" a las 11 horas.

Para complementar este viaje al pasado, el predio de El Naranjal de Pereda —el primer asentamiento previo a la fundación de Concordia— invita a descubrir su legado histórico abriendo el sábado y domingo de 15 a 18 horas, y el lunes a las 17 horas.

Circuitos nocturnos, milonga y museos en la ciudad

La propuesta urbana de Concordia invita a descubrir su patrimonio arquitectónico y cultural con actividades guiadas clave:

Viernes 22 (19 hs) : "Circuito Arquitectónico con Linternas" , una experiencia única para recorrer la ciudad desde otra perspectiva, partiendo del Centro de Información Turística.

Sábado 23 (desde las 18 hs): Encuentro de Tango y Milonga al aire libre en la Plaza 25 de Mayo

Termas y turismo de naturaleza en Concordia

Uno de los grandes atractivos para disfrutar durante el fin de semana largo son los tres complejos termales, ideales para combinar relax, bienestar y entretenimiento. Las Termas Concordia ofrece piscinas termales cubiertas y al aire libre, hidromasajes y sectores especialmente pensados para el bienestar. Por su parte, Termas del Ayuí suma un parque acuático y actividades recreativas para todas las edades, mientras que Termas Punta Viracho propone una experiencia más tranquila y natural, con vistas privilegiadas al lago Salto Grande.

Esta oferta de bienestar se complementa a la perfección con el turismo rural de la zona, que en esta época del año invita a realizar senderismo, cabalgatas, avistaje de aves y emocionantes vuelos de bautismo para ver el paisaje litoraleño desde el aire.

Sabores litoraleños: gastronomía regional y enoturismo

La identidad de Concordia también se disfruta en el plato y en la copa. Su gastronomía típica destaca por los pescados de río, los cítricos , la miel, la nuez pecán y los arándanos.

A esto se le suma un fuerte crecimiento del enoturismo: bodegas y viñedos locales abren sus puertas para realizar recorridos guiados y degustaciones de cepas de la zona como Tannat, Merlot y Marselan, combinando el trabajo vitivinícola con paisajes naturales fascinantes.

Museos y la imponente represa de Salto Grande

La oferta cultural se extiende a través de espacios como el Museo Regional del Palacio Arruabarrena, Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Provincial de la Imagen, el Museo de Artes Visuales y Costa Ciencia, entre otros.

Sin dudas, una de las visitas imperdibles del fin de semana es el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande. Sus visitas guiadas diarias permiten dimensionar la magnitud y la importancia estratégica de una de las obras energéticas binacionales (Argentina - Uruguay) más emblemáticas del continente.

La ciudad de Concordia se posiciona como un destino ideal para una escapada, con propuestas que integran cultura, historia y naturaleza en un mismo fin de semana. Para más información y novedades relacionadas con el fin de semana largo patrio, seguí las redes sociales de CompartiConcordia.