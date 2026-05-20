miércoles 20 de mayo de 2026
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Qué hacer en Concordia el fin de semana largo del 25 de mayo: termas, historia y agenda completa

Concordia te espera este fin de semana largo con termas, la magia de El Principito, sabores regionales y una agenda patria imperdible. Conocé las actividades de este destino único.

La ciudad de Concordia 19052026
La ciudad de Concordia se posiciona como un destino ideal para una escapada, con propuestas que integran cultura, historia y naturaleza. | Emcontur

El litoral argentino ofrece opciones inigualables para quienes buscan una escapada diferente, y la ciudad de Concordia, Entre Ríos, se posiciona como el destino ideal para disfrutar el fin de semana largo patrio del 25 de Mayo. Con una ubicación estratégica y excelente conectividad gracias a su nuevo aeropuerto —que conecta con Aeroparque en apenas 45 minutos con dos frecuencias semanales—, esta localidad entrerriana combina relax en aguas termales, naturaleza virgen, gastronomía regional de primer nivel y una variada agenda cultural pensada para toda la familia.

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Agenda patria en el Castillo San Carlos y El Naranjal de Pereda

En el Castillo San Carlos, las visitas pueden realizarse todos los días de 9 a 19 hs, invitando a recorrer el histórico edificio y su entorno natural, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

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La agenda especial para el fin de semana largo incluye:

Sábado 23: Se realizarán los recorridos de “Arquitectura con Historia” a las 11 y 15 horas. Más tarde, a las 16 horas, llegará la “Barrileteada Patria”, una propuesta recreativa ideal para los más chicos, mientras que a las 19 horas se desarrollará la experiencia de Astroturismo para contemplar el cielo nocturno en un entorno natural único.

Domingo 24: A las 11 horas comenzará la "Visita Literaria", la propuesta vinculada al paso de Antoine de Saint-Exupéry por el castillo y el universo de El Principito. El circuito de “Arquitectura con Historia” tendrá una nueva edición a las 15 horas.

Lunes 25: Se podrá disfrutar nuevamente de la "Visita Literaria" a las 11 horas.

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Concordia

Para complementar este viaje al pasado, el predio de El Naranjal de Pereda —el primer asentamiento previo a la fundación de Concordia— invita a descubrir su legado histórico abriendo el sábado y domingo de 15 a 18 horas, y el lunes a las 17 horas.

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Circuitos nocturnos, milonga y museos en la ciudad

La propuesta urbana de Concordia invita a descubrir su patrimonio arquitectónico y cultural con actividades guiadas clave:

  • Viernes 22 (19 hs): "Circuito Arquitectónico con Linternas", una experiencia única para recorrer la ciudad desde otra perspectiva, partiendo del Centro de Información Turística.

  • Sábado 23 (desde las 18 hs): Encuentro de Tango y Milonga al aire libre en la Plaza 25 de Mayo

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Termas y turismo de naturaleza en Concordia

Uno de los grandes atractivos para disfrutar durante el fin de semana largo son los tres complejos termales, ideales para combinar relax, bienestar y entretenimiento. Las Termas Concordia ofrece piscinas termales cubiertas y al aire libre, hidromasajes y sectores especialmente pensados para el bienestar. Por su parte, Termas del Ayuí suma un parque acuático y actividades recreativas para todas las edades, mientras que Termas Punta Viracho propone una experiencia más tranquila y natural, con vistas privilegiadas al lago Salto Grande.

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Esta oferta de bienestar se complementa a la perfección con el turismo rural de la zona, que en esta época del año invita a realizar senderismo, cabalgatas, avistaje de aves y emocionantes vuelos de bautismo para ver el paisaje litoraleño desde el aire.

Sabores litoraleños: gastronomía regional y enoturismo

La identidad de Concordia también se disfruta en el plato y en la copa. Su gastronomía típica destaca por los pescados de río, los cítricos , la miel, la nuez pecán y los arándanos.

A esto se le suma un fuerte crecimiento del enoturismo: bodegas y viñedos locales abren sus puertas para realizar recorridos guiados y degustaciones de cepas de la zona como Tannat, Merlot y Marselan, combinando el trabajo vitivinícola con paisajes naturales fascinantes.

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Museos y la imponente represa de Salto Grande

La oferta cultural se extiende a través de espacios como el Museo Regional del Palacio Arruabarrena, Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Provincial de la Imagen, el Museo de Artes Visuales y Costa Ciencia, entre otros.

Sin dudas, una de las visitas imperdibles del fin de semana es el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande. Sus visitas guiadas diarias permiten dimensionar la magnitud y la importancia estratégica de una de las obras energéticas binacionales (Argentina - Uruguay) más emblemáticas del continente.

La ciudad de Concordia se posiciona como un destino ideal para una escapada, con propuestas que integran cultura, historia y naturaleza en un mismo fin de semana. Para más información y novedades relacionadas con el fin de semana largo patrio, seguí las redes sociales de CompartiConcordia.

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