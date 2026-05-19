Temporada baja en Argentina y Miami: los mejores hoteles y destinos para viajar en mayo y junio

Con tarifas más accesibles en aéreos, hoteles, gastronomía y experiencias, y con destinos menos masivos, estos meses se consolidan como la opción más inteligente para viajar mejor. Además, el fin de semana largo del 25 de mayo se presenta como la oportunidad ideal para escapadas y viajes más extensos, con más tiempo para disfrutar y descubrir cada destino en su versión más auténtica.

Viajar en temporada baja dejó de ser una alternativa para convertirse en una elección estratégica. Es el momento en que los destinos se muestran sin apuro, con mayor disponibilidad y condiciones mucho más favorables con mejores tarifas.

El otoño suma un atractivo especial: temperaturas agradables durante el día, ese calorcito justo para recorrer y paisajes teñidos de tonos cobrizos, dorados y rojizos. Menos gente, más tiempo y una experiencia mucho más disfrutable.

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TRASLASIERRA, CÓRDOBA — CALMA NONO

Slow travel, diseño y desconexión en uno de los rincones más serenos de Córdoba. En temporada baja, algunos destinos revelan su mejor versión y Traslasierra es uno de ellos.

Con menos movimiento, temperaturas agradables y una conexión más íntima con el paisaje serrano, esta región cordobesa se convierte en el escenario ideal para quienes buscan una escapada donde el verdadero lujo está en bajar el ritmo.

En este contexto, Calma Nono propone una experiencia completamente alineada con esa búsqueda. Ubicado al pie de las Altas Cumbres, rodeado de bosque autóctono, el hotel combina arquitectura contemporánea, materiales nobles y una propuesta pensada para integrarse naturalmente con el entorno .

Con una experiencia exclusiva para adultos, Calma se posiciona como una opción ideal para parejas o escapadas entre amigos que priorizan el descanso, la privacidad y el diseño.

Actualmente, el hotel ofrece alojamiento en suites amplias y luminosas, con terraza privada, jacuzzi doble con vista panorámica, galería propia y desayuno incluido, en una propuesta donde cada espacio funciona como refugio en sí mismo .

Como parte de su propuesta para temporada baja, presenta beneficios especiales para extender la estadía y aprovechar el destino con mayor tiempo: promociones 3x2 y 4x3, además de tarifas desde $230.000 por noche con desayuno incluido, reforzando una de las grandes ventajas de viajar fuera de temporada: más tiempo, mejores condiciones y una experiencia mucho más disfrutable.

Para más información:

● Paraje La Quebrada s/n, Las Calles, Traslasierra, Córdoba

● +54 9 3544 65-0969

● Hotel pet friendly

● Hotel exclusivo para adultos (+18)

● Más información: https://calmanono.com.ar

● Instagram: @calmanono

SAN ANTONIO DE ARECO — UN ALTO EN LA HUELLA | HOTEL SPA & WELLNESS

En temporada baja, San Antonio de Areco revela su esencia más auténtica: paisajes rurales abiertos, menos movimiento y un ritmo que invita a desconectar. En este contexto, Un Alto en la Huella se posiciona como una de las escapadas más completas cerca de Buenos Aires, combinando naturaleza, bienestar y experiencias pensadas para bajar la velocidad.

El hotel ofrece habitaciones confortables, desayuno buffet americano y acceso al Spa La Aguada, que incluye piscina climatizada, jacuzzi privado, sauna húmedo y gimnasio, en un entorno donde el descanso es protagonista.

Durante los meses de abril y mayo, suma promociones especiales que potencian la experiencia en temporada baja:

Por un lado, presenta una propuesta 3x2, que permite alojarse tres noches pagando solo dos, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan extender la estadía y aprovechar el destino con más tiempo.

A su vez, el hotel lanza una Flash Sale con noches seleccionadas desde $169.000 por noche (base doble), ofreciendo una oportunidad concreta de acceder a una escapada de bienestar a tarifas preferenciales.

Ambas propuestas incluyen además opciones de financiación en 3 cuotas sin interés y beneficios adicionales como descuentos por pago en efectivo o transferencia, reforzando el diferencial de viajar fuera de temporada.

De esta manera, Un Alto en la Huella invita a reconectar con el descanso en un entorno natural privilegiado, con más tiempo, más beneficios y una experiencia mucho más disfrutable.

Para más información:

● Dirección: Camino Ricardo Güiraldes 465 San Antonio de Areco

● Web: https://unaltoenlahuella.com

● Instagram: @unaltoenlahuella

● Tel: +54 9 2326 43-4890

● Mail: [email protected]

SALTA — HOTEL COLONIAL SALTA

Viajar a Salta en temporada baja es descubrir la ciudad con otra profundidad: menos movimiento, mayor cercanía con la cultura local y la posibilidad de recorrer cada rincón sin apuros.

En este contexto, el Hotel Colonial Salta se posiciona como una de las mejores bases para vivir el destino desde su esencia.

Ubicado frente a la Plaza 9 de Julio, en pleno casco histórico, funciona en una casona del siglo XIX que combina arquitectura patrimonial, identidad local y confort contemporáneo.

Durante esta temporada, el hotel suma beneficios exclusivos que potencian la estadía y optimizan la experiencia del viajero:

Entre sus propuestas destacadas, ofrece una experiencia de “Llegada VIP”, que incluye traslado desde el aeropuerto para reservas de dos noches o más, facilitando el arribo y sumando comodidad desde el primer momento.

Para escapadas específicas, presenta propuestas especiales como el fin de semana XXL, que incorpora beneficios como late check-out sin cargo, traslado incluido y descuentos en efectivo, permitiendo disfrutar la ciudad con mayor flexibilidad.

A su vez, el hotel cuenta con programas pensados para distintos perfiles de viajeros. Por un lado, el plan “Anfitrión Salteño”, que brinda hasta un 20% de descuento para residentes que reciben invitados, junto con beneficios como desayuno buffet, vino de bienvenida y salida extendida.

Para quienes viajan en grupo o en familia, se destaca el Plan Familia, que incluye tres noches de alojamiento para cuatro personas con servicios como cochera, desayuno y check-out extendido, consolidándose como una opción práctica y conveniente.

Además, el hotel ofrece beneficios adicionales como 10% de descuento abonando en efectivo, reforzando las ventajas de viajar fuera de temporada.

De esta manera, el Hotel Colonial Salta combina historia, ubicación estratégica y propuestas concretas que permiten vivir el destino con mayor comodidad, mejores condiciones y una experiencia más auténtica.

Para más información:

● Teléfono recepción: (387) 421 1740

● Teléfono administración: (387) 431 0805

● Web: https://hotelcolonialsalta.com.ar

● Instagram: @saltahotelcolonial

● Email: [email protected]

● Dirección: Zuviría 6, esquina Caseros, Salta, Argentina

MENDOZA — FINCA BANDINI

En temporada baja, Mendoza se vuelve aún más exclusiva y personalizada.

Ubicada en Las Compuertas, Luján de Cuyo, Finca Bandini propone una experiencia inmersiva que combina viñedo, historia, tecnología y gastronomía mendocina.

A través de recorridos por el viñedo, degustaciones vinculadas al terroir, microvinificaciones y propuestas gastronómicas de identidad local, invita a descubrir el vino desde su origen en un entorno privilegiado.

Una experiencia ideal para quienes buscan enoturismo de alto nivel en un contexto más íntimo.

Para más información:

● Finca Bandini

● Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza

● Web: www.fincabandini.com.ar

● WhatsApp: https://wa.link/2v20ki

USHUAIA — HOTEL DEL GLACIAR

Viajar a Ushuaia en temporada baja es descubrir un destino más íntimo: aire puro, paisajes abiertos y experiencias con menor masividad.

Ubicado dentro de la Reserva Natural El Martial, Wyndham Garden Ushuaia – Hotel del Glaciar ofrece vistas privilegiadas al glaciar, al Canal Beagle y a la ciudad, combinando el concepto de lodge de montaña con confort contemporáneo.

Durante los meses de abril, mayo y junio, presenta su propuesta “Half Season”, con alojamiento en habitación Classic Doble con vista al glaciar y tarifas desde USD 169 por noche, además de financiación en 12 cuotas fijas con tarjetas seleccionadas.

Una oportunidad ideal para vivir Ushuaia con mayor calma, mejores condiciones y una experiencia más auténtica.

Para mas información:

● Web: www.wyndhamgardendelglaciar.com

● Instagram: @wyndhamgardenushuaia

● Mail: [email protected]

● Tel: 0800 266 0588

IGUAZÚ — IGUAZÚ GRAND

Durante la temporada baja, Iguazú ofrece temperaturas más equilibradas y una selva que se disfruta con mayor calma.

Iguazú Grand combina naturaleza con una propuesta de confort y una agenda gastronómica que eleva la experiencia.

Entre sus propuestas destacadas, presenta experiencias temáticas en El Jardín como una Italian Night de cinco pasos y una experiencia Nikkei, ambas con menús diseñados para recorrer sabores internacionales en un entorno único.

Además, suma una propuesta especial en La Terraza Restaurant con cocina típica argentina, incluyendo asado a la estaca, empanadas y platos regionales.

Estas experiencias, con cupos limitados y beneficios especiales, convierten la estadía en un recorrido sensorial completo.

Para más información:

● Teléfono: (+54 03757) 498050

● Central de Reservas en Buenos Aires: (+54 11) 7079-0589 | 0800-888-4726

● WhatsApp: (+54 9 3757) 443-973

● E-mail: [email protected]

● Instagram: @iguazugrand

CHASCOMÚS — HOWARD JOHNSON CHASCOMÚS

En temporada baja, Chascomús se transforma en uno de los destinos más atractivos para escapadas cercanas: menos movimiento, clima templado y un entorno natural ideal para desconectar.

En este contexto, Howard Johnson Chascomús se posiciona como una propuesta integral que combina descanso, naturaleza y experiencias gastronómicas, en un predio de dos hectáreas rodeado de verde y con vista a la laguna.

Durante este período, el hotel presenta promociones especiales pensadas para extender la estadía y aprovechar al máximo la experiencia.

Entre las opciones destacadas, se encuentra una propuesta de pensión completa, con alojamiento de domingo a miércoles, late check-out incluido y tarifas desde $295.000, ideal para quienes buscan una escapada entre semana con mayor tranquilidad.

A su vez, para fines de semana, ofrece una promoción que combina estadía y gastronomía: reservando viernes y sábado, se incluye una cena para dos personas (menú fijo), desayuno y una noche adicional de jueves sin cargo, permitiendo transformar una escapada corta en una experiencia más completa.

Estas propuestas, sujetas a disponibilidad, refuerzan el diferencial de viajar en temporada baja: más beneficios, más tiempo y una experiencia mucho más disfrutable.

Para más información:

● Web: https://hjchascomus.com.ar

● Mail: [email protected]

● Teléfono: 2241 687563

CIUDAD DE BUENOS AIRES — KER HOTELES

Durante la temporada baja, Buenos Aires se redescubre desde otra perspectiva: menos ritmo, más disfrute y la posibilidad de vivir cada barrio con mayor profundidad.

Ker Hoteles, con presencia en San Telmo, Recoleta, Belgrano y Villa Urquiza, propone una experiencia urbana que combina diseño contemporáneo, confort y ubicación estratégica.

Como diferencial, presenta una promoción exclusiva para reservas directas, con hasta 40% OFF en estadías, permitiendo acceder a tarifas preferenciales en una de las épocas más atractivas del año.

Una invitación a recorrer la ciudad, disfrutar su gastronomía y su agenda cultural desde un lugar más relajado y auténtico..

Para más información:

● Instagram: @kerhoteles

● Web: https://www.kerhoteles.com.ar

MIAMI — NEW POINT MIAMI

Durante la temporada baja, Miami muestra su mejor cara: temperaturas cálidas pero agradables, menor humedad y un ritmo más relajado.

New Point Miami, ubicado sobre Collins Avenue, combina la libertad de un departamento con servicios de hotel. Sus unidades con vista al mar o la bahía, acceso directo a la playa y amenities completos permiten vivir el destino a ritmo propio.

Una opción ideal para quienes buscan disfrutar Miami desde un lugar más tranquilo y flexible.

Para más información:

● Mail: [email protected] / [email protected]

● Web: https://newpointmiami.com/es/

● Instagram: @newpointmiamiok

● Tel: (305) 397.8952