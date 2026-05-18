Producción y empleo: Mariel Fernández recorrió el sector industrial de Cañuelas

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, llevó adelante una recorrida por el partido de Cañuelas con una agenda centrada en el intercambio de experiencias de gestión, el fortalecimiento de la producción local y el encuentro con distintos actores del territorio.

La jornada comenzó con una reunión junto a la jefa comunal Marisa Fassi en el municipio, donde dialogaron sobre la situación actual de los distritos y los desafíos que enfrentan los gobiernos locales en el contexto económico y social actual.

Durante el encuentro analizaron el impacto de las políticas nacionales sobre las economías regionales, la producción y el trabajo, así como la importancia de fortalecer el rol del Estado para sostener la actividad económica y acompañar a las comunidades.

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“Intercambiar experiencias de gestión y llevarnos aprendizajes de otros municipios fortalece nuestros gobiernos locales y el proyecto que estamos construyendo para la provincia”, expresó Fernández.

Luego, recorrieron el Parque Industrial Cañuelas, creado en el año 2009, uno de los polos productivos más importantes de la región, donde conoció distintas experiencias vinculadas al desarrollo industrial, la generación de empleo y la actividad económica local. Allí visitó la empresa MAP SA, dedicada a la fabricación de bolsas de plástico.

“Durante muchos años, y aun en este contexto adverso para la industria argentina, apuestan a su crecimiento, generan trabajo y promueven el desarrollo económico local”, señaló la jefa comunal morenense.

La agenda continuó con una visita a la Cooperativa de Trabajo Frigocarne Máximo Paz LTDA -dedicada a la faena y desposte de animales vacunos y que emplea a unos 150 asociados- donde fue recibida por el presidente de la entidad y trabajadores del sector. Allí conoció el funcionamiento del espacio, las tareas productivas que llevan adelante y las dificultades que atraviesa actualmente el sector cooperativo y de la producción alimentaria.

En tal sentido, Fernández, afirmó: “Hace tiempo enfrentan enormes desafíos económicos y judiciales, y junto a nuestra diputada Noelia Saavedra presentaron un proyecto en la Legislatura bonaerense para poder acompañarlos en la resolución de problemas económicos”, y concluyó: “Siempre es bueno escuchar, conocer y aprender de la organización de nuestro pueblo trabajador”.

Durante la recorrida, Mariel, destacó la importancia de sostener el vínculo con los distintos sectores productivos y comunitarios, y reafirmó la necesidad de continuar con la construcción de espacios de articulación y trabajo conjunto entre municipios, cooperativas y organizaciones populares.