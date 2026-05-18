Festas Juninas 2026: guía para vivir la mayor celebración del Nordeste de Brasil

Las Festas Juninas representan una de las expresiones culturales más vibrantes del Nordeste de Brasil, transformando cada rincón en un escenario de color, música y alegría. Durante el mes de junio, ciudades como Campina Grande y Caruaru rinden homenaje a los santos populares con las famosas hogueras, recitales y kermeses.

Esta festividad, que combina raíces europeas con influencias locales, se ha consolidado como un atractivo imperdible para el turista argentino, gracias al aumento de la conectividad aérea y la oferta de experiencias auténticas que celebran la identidad brasileña.

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Tradiciones y danza: ¿Qué es la "quadrilha" brasileña?

Las Festas Juninas tienen su origen en antiguas celebraciones europeas traídas por los portugueses: festividades que marcaban el cambio de estación y buscaban ahuyentar los malos espíritus durante la época de cosecha. Con el paso del tiempo, se fusionaron con influencias indígenas y africanas, dando lugar a una expresión cultural única y profundamente brasileña.

La gran protagonista de la fiesta es la cuadrilla (quadrilha), una danza folclórica regional llena de color y humor que recrea escenas de la vida rural. Grupos de bailarines ejecutan coreografías animadas con trajes tradicionales, guiados por un narrador que marca los pasos y añade picardía al espectáculo. Es una experiencia colectiva, festiva y profundamente arraigada en la cultura popular.

Gastronomía típica: Qué comer en las fiestas del Nordeste

La gastronomía regional es un atractivo en sí mismo. Las fiestas coinciden con la cosecha de maíz, maníes y piñones, ingredientes que dan origen a platos como la canjica, la pamonha, el pastel de maíz y el curau —todos a base de maíz o sus derivados—, el pé-de-moleque (dulce de maní) y el piñón hervido o asado. El quentão, bebida de origen portugués elaborada con vino caliente y especias, calienta el cuerpo y el alma en las frescas noches del invierno nordestino.

Para disfrutar de estas celebraciones en su máxima expresión, el nordeste brasileño ofrece escenarios de excepción. Campina Grande, en Paraíba; Caruaru y Petrolina, en Pernambuco; Maracanaú, en Ceará, y Mossoró, en Rio Grande do Norte, son algunos de los destinos que ofrecen espectáculos inolvidables durante todo el mes de junio.

Turismo 2026: vuelos directos de Argentina al Nordeste de Brasil

La conectividad aérea entre Argentina y el nordeste brasileño sigue creciendo en 2026, consolidando la región como uno de los principales destinos para el turista argentino. Durante el año se prevén más de 1.700 vuelos directos entre ambos países —un 41,9% más que en 2025— y más de 312.000 asientos disponibles (+42,8%).

Se destacan las rutas desde Buenos Aires hacia Recife, Natal, Fortaleza, y João Pessoa, además de la conexión Córdoba–Recife.

En marzo, Buenos Aires fue escenario de una presentación de las Festas Juninas del Nordeste brasileño en el Obelisco, impulsada por el Ministerio de Turismo de Brasil, Embratur, organismos estaduales y municipales, y la Embajada de Brasil en Buenos Aires. La iniciativa acercó al público argentino esta celebración cultural a través de música, danzas y expresiones típicas de la región, y forma parte de la estrategia de promoción turística de Brasil en Argentina, su principal mercado emisor: en 2025, más de 3,3 millones de turistas argentinos visitaron el país vecino.

Por Comité Visite Brasil