La intensidad argentina ya se está jugando antes del Mundial: memes, streamers y una canción que la convirtió en orgullo

A menos de un mes del arranque del Mundial 2026, el clima ya se siente en las redes. Streamers y creadores de contenido de distintos países instalaron el pánico global a que la Selección gane la cuarta estrella, declarando lo “insoportable” que resulta la intensidad argentina. Fernet Branca tomó esa conversación digital y la transformó en una campaña construida desde la mirada externa.

El spot reúne a Mike Máquina del Mal, Allan Jones y Will junto a Luquitas Rodríguez en un himno mundialista que en pocos días se volvió viral convirtiendo las críticas en orgullo y pertenencia. Pasaron cuatro años desde que Argentina levantó la Copa del Mundo en Qatar y hay algo de esa euforia que nunca terminó de apagarse. Sigue apareciendo en canciones, memes, clips, chistes y videos.

“Empezamos a ver videos y comentarios de personas de distintos países diciendo que no querían que Argentina volviera a ganar. Y entendimos que había algo muy potente ahí: esa intensidad que para otros resulta excesiva, para nosotros es símbolo de orgullo”, explican desde Branca mientras trazan un paralelismo entre la intensidad de los argentinos y la del fernet, bebida que tiene un sabor único que no pasa desapercibido.

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Más allá del tono irónico o provocador, la canción funciona como una forma de apropiarse de eso que desde afuera aparece como exceso y convertirlo en identidad.

Furor en redes sociales: la reacción de los streamers al "miedo" por Argentina

La discusión empezó a repetirse en transmisiones en vivo, reacciones y fragmentos que se viralizaron en plataformas digitales. Mike La Máquina del Mal apuntó contra la euforia nacional; Allan Jones habló de lo que agrandaría a la albiceleste un doble campeonato y Angelo Valdés —Will, de Los Futbolitos— hizo hincapié en lo difícil que sería soportar cuatro años más de esta intensidad.

Si en redes la intensidad argentina puede parecer exagerada, en la vida cotidiana se vuelve concreta, visible y, muchas veces, extrema. No es solo una forma de alentar: es una forma de organizarse alrededor del Mundial. Cada cuatro años aparecen historias que lo confirman, como la de Rodrigo González Cejas, conocido como “El Talismán”, un hincha que decidió seguir a la Selección a todas partes desde Brasil 2014 y se volvió símbolo en Qatar, donde muchos lo consideraban un amuleto de la suerte. O la de Alejo Ciganotto, el fanático de Racing que cruzó América a dedo durante meses con un objetivo claro: llegar al Mundial. Historias como estas conviven con muchas otras más silenciosas pero igual de potentes.

Pero esa intensidad también se expresa a nivel colectivo. Tras la consagración en Qatar, millones de personas salieron a las calles y colmaron el centro de Buenos Aires en un festejo histórico que recorrió los medios del mundo. La magnitud fue tal que muchos hinchas se subieron a camiones, semáforos y estructuras urbanas para poder ser parte de la celebración. Incluso existen expresiones organizadas de esa devoción, como la Iglesia Maradoniana que convierte la pasión por el fútbol en una forma de culto simbólico.

Visto desde afuera, puede parecer exceso. Pero en Argentina tiene otra lógica: el fútbol es identidad, pertenencia y emoción llevada al límite. Y fue justamente desde ese lugar de orgullo nacional donde Fernet Branca encontró un punto de conexión.

Identidad nacional y fútbol: ¿por qué la pasión argentina es única?

Pero la conexión no termina en el fútbol. También aparece en el propio fernet: un sabor intenso, particular, difícil de entender para quienes lo prueban por primera vez. Una bebida amarga y potente, que durante años desconcertó a muchos extranjeros y que, sin embargo, terminó convirtiéndose en una de las escenas más argentinas que existen. Igual que esa forma de vivir el Mundial, el fernet no busca ser suave ni pasar desapercibido.

Y es ahí donde aparece la conexión entre Branca y los argentinos, que parecen estar hechos de lo mismo. De una intensidad compartida. De esa personalidad fuerte que no intenta agradar a todo el mundo, que genera fascinación o rechazo, pero nunca indiferencia. Porque tanto el fernet como esa manera argentina de sentir el fútbol, los encuentros, las celebraciones… parecen funcionar bajo la misma lógica: vivir todo un poco más arriba, un poco más al límite, un poco más intenso.

Y esa intensidad es la que se vibra en las reuniones que arrancan horas antes de un partido, en los amigos alrededor de un vaso de fernet y en los festejos que siguen mucho después del pitido final. Porque en Argentina el fútbol no se mira solo: se vive en grupo. Y en esa escena colectiva, Fernet Branca hace años que es protagonista.

Mundial 2026: el orgullo de ser "insoportables" para el resto del mundo

La propuesta no es simplemente una acción publicitaria de cara al Mundial; es el reflejo de una conversación cultural que ya latía en las redes y en la calle. Es la respuesta a una mirada externa que intenta etiquetar lo que, para nosotros, no tiene explicación racional.

Al final del día, el verdadero punto de encuentro no está en intentar moderar nuestra euforia para encajar, sino en abrazarla por completo. Porque eso que afuera incomoda o se tilda de "exceso", acá se traduce en identidad y orgullo.

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