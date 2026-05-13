Cuchillos de diseño: la propuesta para renovar tu cocina con piezas de alta gama

El ritual de cocinar en casa exige herramientas que estén a la altura, y por eso Editorial Perfil pone a disposición del público dos colecciones de cuchillos que combinan tecnología y estética. Se trata de las líneas Smart Cut Oro Rosado y Smart Cut Gradiente, pensadas para quienes buscan renovar su equipamiento con piezas que destacan tanto por su rendimiento como por su impacto visual en la cocina.

Ambas propuestas están fabricadas con hojas de acero inoxidable de gran calidad, reforzadas con un recubrimiento especial. Este tratamiento no solo define su estilo, sino que protege cada pieza contra el desgaste, los golpes y la corrosión. Mientras que la colección Oro Rosado se inclina por un aire más sofisticado y elegante, la versión Gradiente apuesta por la modernidad con su acabado multicolor y mangos "soft touch" que priorizan el confort en el agarre.

El set profesional definitivo: piezas y entregas

Cada colección fue organizada para cubrir todas las necesidades de un chef en casa, desde el corte de precisión hasta el servicio en mesa:

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Colección Oro Rosado (12 entregas)

Indispensables : Cuchillo del Chef, Hacha de cocina y Santoku.

De precisión : Deshuesador, Trinchador y Cuchillo para pan.

Diarios : Cuchillo de cocina, Multiusos y Pelador.

Línea Gourmet: Cuchillos para quesos duros, suaves y para untar.

Colección Gradiente (9 entregas)

Cortes principales : Cuchillo del Chef, Santoku, Fileteador y para Pan.

Multifunción : Cuchillo de cocina, Pelador y Deshuesador.

Extras: La serie se completa con una Tabla para cortar y una Barra magnética.

Las piezas ya se encuentran disponibles a la venta. Cada entrega incluye un fascículo con contenido exclusivo y la pieza de acero por un valor de $17.900. Es la oportunidad de armar un set de cocina completo, resistente y con el diseño que solo estas colecciones pueden ofrecer.