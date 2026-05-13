Comunidad Fan en el Social Media Day Rosario 2026: claves para transformar audiencias en negocios

El Social Media Day Rosario volvió a demostrar por qué es una cita obligada para el mundo digital. Esta vez, las aulas de la UCA fueron el escenario donde se debatió el futuro: desde el impacto real de la Inteligencia Artificial hasta la explosión del streaming. Uno de los puntos altos de la jornada fue la participación de Comunidad Fan. Jorge Apezteguía, Bianca Aberastegui y Franco Lucero subieron al escenario para compartir su visión sobre cómo integrar contenido y comunidad bajo un modelo de negocio sólido, dejando en claro que el ecosistema digital hoy se construye con estrategia y cercanía.

El ecosistema como modelo: contenido, comunidad y negocio

Para Jorge Apezteguía, Director de Comunidad Fan, el Social Media Day representa hoy mucho más que una simple jornada de tendencias o herramientas técnicas. Según explica, es un espacio fundamental donde los profesionales de la comunicación, la tecnología y el marketing pueden hacer una pausa para interpretar hacia dónde se dirige la industria en un contexto de cambios vertiginosos en hábitos de consumo y formatos. En este escenario, el verdadero valor reside en compartir experiencias reales y casos concretos que funcionen como un termómetro para entender las oportunidades dentro de un ecosistema digital cada vez más complejo.

Asimismo, Apezteguía destaca que la tecnología, si bien acelera los procesos, no puede reemplazar el origen de las ideas, que sigue residiendo en los vínculos humanos. El referente de Comunidad Fan sostiene que la presencialidad permite debatir con una profundidad que la pantalla no siempre ofrece, facilitando la construcción de relaciones y el intercambio de vivencias sobre el impacto tecnológico. Incluso, subraya que muchas de las mejores propuestas surgen en esos espacios informales, como los cafés o las charlas de pasillo, reafirmando que el componente humano es, en última instancia, irremplazable.

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Bianca Aberastegui, Jorge Apezteguía y Franco Lucero

Contenido, comunidad y negocio: la visión de Jorge Apezteguía

-Perfil: ¿Cuáles fueron las bases sobre las que trabajaron el tema de “El ecosistema como modelo: contenido, comunidad y negocio”?

-Jorge Apezteguía: La charla nació de una idea central: hoy ya no alcanza con pensar solamente en producir contenido. El verdadero desafío es construir ecosistemas. Venimos escalando nuestro propio modelo y nuestra realidad es el ecosistema. Lógicamente con radio/contenido como eje fundamental pero dentro de un sistema, no como única base. Eso implica desarrollar espacios donde conviven contenido, comunidad, experiencias, marcas y distintas plataformas de distribución de manera integrada. Trabajamos sobre tres pilares: el contenido como generador de valor y atención; la Comunidad como vínculo y activo principal; y el negocio como consecuencia de una relación genuina y sostenida con la audiencia. Hoy las marcas ya no buscan solamente alcance; buscan conexión real con comunidades que confían en determinados espacios y creadores.

-P:¿Cuál es el desafío más grande hoy para lograr que una comunidad activa se traduzca en un modelo de negocio sostenible sin perder la autenticidad del contenido?

-JA: El desafío más grande es encontrar equilibrio. Cuando una comunidad percibe que el contenido existe solamente para vender, el vínculo se rompe rápidamente. Por eso creemos que las marcas tienen que integrarse al ecosistema de manera natural, entendiendo los códigos, el lenguaje y la identidad de cada comunidad. La sostenibilidad aparece cuando todos ganan: la audiencia recibe contenido valioso, las marcas logran objetivos concretos y el medio mantiene su autenticidad. La clave está en no traicionar nunca el vínculo construido con la audiencia. Porque hoy la confianza vale más que el alcance. En nuestro caso, construimos confianza en nuestros comunicadores que son los artífices de la relación con la audiencia para insertar en el día a día acciones de venta.

-P: Rosario siempre fue un polo creativo y tecnológico muy fuerte. ¿Qué mensaje principal creen que se llevó el público en esta edición del SMDay sobre el presente de la industria?

-JA: Creo que el principal mensaje fue que estamos viviendo un cambio profundo en la manera de comunicar, producir y conectar. La industria ya no se divide solamente entre medios, plataformas o agencias. Hoy todo está mucho más integrado: contenido, tecnología, comunidad, experiencias y negocio conviven dentro de un mismo ecosistema. Y Rosario tiene algo muy valioso para este momento: talento creativo, capacidad de adaptación y una cultura muy fuerte de innovación. Hay proyectos nuevos como nosotros donde la dinámica y cercanía le pueden pelear a cualquier monopolio. Eso muestra que desde acá pueden surgir proyectos competitivos, relevantes y con impacto real, incluso a nivel nacional e internacional.